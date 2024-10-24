Выставка «Евгений Расторгуев. Сон над городом» открылась в Галерее Парк

Евгений Расторгуев. На Кукушкиной горе. Серия «Ничевошки»

Зрители смогут увидеть работы яркого представителя московской школы живописи, нашедшего свои главные образы и создавшего свой собственный художественный мир из ощущений, полученных и сформированных в детстве на малой родине в древнем городе Городец Нижегородской области. Расторгуева так и называли «художник из Городца». Будут показаны произведения, созданные с начала 1970-х вплоть до 2009 – года смерти художника. Часть живописных работ относится к самой знаменитой и узнаваемой серии Расторгуева – «Городецкие фантазии». В одном из залов зритель увидит 30 масляных пастелей из серии «Часовня духа» (2004-2009 гг.), а также стоит внимательно рассмотреть графические миниатюры из серии «Ничевошки», которые автор создавал на протяжении полутора десятка лет (конец 1990-х – 2000-е). Расторгуев создал узнаваемый, ярко выраженный собственный стиль с «городецкими чудесами», бытовыми жанровыми сценками, образами мужичков и барынек, деревянной резьбой и знаменитыми городецкими росписями. Здесь дамочки прогуливаются не только с кавалерами, но и с ангелами и кикиморами, а мужички могут пуститься чуть ли не в пляс с синим петухом или львом. Будто снится какой-то бесконечный весёлый сон-сказ с балаганами и петрушками, Кукушкиной горой, застольями и пирами. Во всём этом органичном сопряжении вымысла и реальности, радости и света; а, главное, – твёрдой народной основы, кстати, когда-то, в начале 20 в., давшей дорогу и русским авангардистам, – рождается творческий стиль Расторгуева, который некоторые исследователи определяют термином «неопримитивизм».

Евгений Расторгуев (1920–2009) родился в селе Николо-Погост, близ Городца, куда потом и перебралась семья художника. Живописец и график, оформивший более 100 книг, скульптор-керамист и художник по стеклу, заслуженный деятель искусств, член МОСХа, член Союза писателей, почётный житель г. Городец. участник известной «Группы 16». В юности Евгений Расторгуев поступил в Горьковское художественное училище, после окончания которого в 1941 ушел на фронт. С 1943 воевал на Карельском фронте. Целый пласт творческого наследия мастера связан с Великой Отечественной войной. Работал в штате общевойсковой газеты 32-й армии «Боевой путь». После войны поступил в институт им. Сурикова на живописное отделение в мастерскую С. Герасимова.

Евгений Расторгуев. Кикимора и дама

Евгений Расторгуев. Сон