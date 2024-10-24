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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка «Евгений Расторгуев. Сон над городом» открылась в Галерее Парк

Выставка «Евгений Расторгуев. Сон над городом» открылась в Галерее Парк

editor
By editor
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Е_Расторгуев_Серия_Ничевошки_На_кукушкиной_горе

Евгений Расторгуев. На Кукушкиной горе. Серия «Ничевошки»

Зрители смогут увидеть работы яркого представителя московской школы живописи, нашедшего свои главные образы и создавшего свой собственный художественный мир из ощущений, полученных и сформированных в детстве на малой родине в древнем городе Городец Нижегородской области. Расторгуева так и называли «художник из Городца». Будут показаны произведения, созданные с начала 1970-х вплоть до 2009 – года смерти художника. Часть живописных работ относится к самой знаменитой и узнаваемой серии Расторгуева – «Городецкие фантазии». В одном из залов зритель увидит 30 масляных пастелей из серии «Часовня духа» (2004-2009 гг.), а также стоит внимательно рассмотреть графические миниатюры из серии «Ничевошки», которые автор создавал на протяжении полутора десятка лет (конец 1990-х – 2000-е). Расторгуев создал узнаваемый, ярко выраженный собственный стиль с «городецкими чудесами», бытовыми жанровыми сценками, образами мужичков и барынек, деревянной резьбой и знаменитыми городецкими росписями. Здесь дамочки прогуливаются не только с кавалерами, но и с ангелами и кикиморами, а мужички могут пуститься чуть ли не в пляс с синим петухом или львом. Будто снится какой-то бесконечный весёлый сон-сказ с балаганами и петрушками, Кукушкиной горой, застольями и пирами. Во всём этом органичном сопряжении вымысла и реальности, радости и света; а, главное, – твёрдой народной основы, кстати, когда-то, в начале 20 в., давшей дорогу и русским авангардистам, – рождается творческий стиль Расторгуева, который некоторые исследователи определяют термином «неопримитивизм».

Евгений Расторгуев (1920–2009) родился в селе Николо-Погост, близ Городца, куда потом и перебралась семья художника. Живописец и график, оформивший более 100 книг, скульптор-керамист и художник по стеклу, заслуженный деятель искусств, член МОСХа, член Союза писателей, почётный житель г. Городец. участник известной «Группы 16». В юности Евгений Расторгуев поступил в Горьковское художественное училище, после окончания которого в 1941 ушел на фронт. С 1943 воевал на Карельском фронте. Целый пласт творческого наследия мастера связан с Великой Отечественной войной. Работал в штате общевойсковой газеты 32-й армии «Боевой путь». После войны поступил в институт им. Сурикова на живописное отделение в мастерскую С. Герасимова.

Е_Расторгуев_Кикимора_и_дама_1978_Х_м

Евгений Расторгуев. Кикимора и дама

Е_Расторгуев_Сон_1994_х_м

Евгений Расторгуев. Сон

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