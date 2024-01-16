«Нестоличные владения князей Юсуповых. Кореиз»

С фотографии Сокорнова В.Н. Крым. Дворец князей Юсуповых в Кореизе. Дерево со скамьей на фоне южного фасада. 1912. ГМЗ Архангельское

В 1882 году, после женитьбы Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона на Зинаиде Николаевне Юсуповой, Кореиз стал одной из основных семейных резиденций, где княжеская семья часто бывала осенью, в бархатный сезон. Частыми гостями имения были представители высшей аристократии и императорской фамилии, многочисленные дворцы и дачи которых располагались недалеко – в Гаспре, Мисхоре, Алупке, Ливадии. Именно в кореизском дворце в 1912 году состоялась помолвка Феликса Феликсовича-младшего с княжной императорской крови Ириной Александровной Романовой. Именно в Кореизе Юсуповы провели значительную часть периода 1917–1919 годов перед вынужденным отъездом в эмиграцию.

После перестройки в начале ХХ века архитектором Николаем Красновым скромная вилла увеличилась почти вдвое, а само имение стало более монументальным и цельным. Юсуповы заказывали профессиональным фотографам – О. Ренару, В.Н. Сокорнову и другим – серии фотографий, фиксировавших парк, дворец и его интерьеры, окружающие имение пейзажи. Некоторые из этих серий представлены на выставке.

Несмотря на резкое сокращение территории имения в советский период, оно до сих пор остается одним из лучших архитектурно-парковых ансамблей Южного берега Крыма. Сравнивая фотографии, сделанные до и после реконструкции, посетители смогут увидеть эти

изменения – увеличение размеров дворца, смену эклектичных интерьеров на более стилистически однородные. Одна из задач выставки состоит в том, чтобы передать уют и обаяние места, привлекавшего многих современников и сыгравшего важную роль в истории семьи.

Отдельный сюжет – экономическая жизнь имения, которое было центром немаленького винодельческого хозяйства. Еще от первой владелицы имения, Анны Сергеевны Голицыной (1779–1838), последующим владельцам достался большой винный погреб, а в поселке Кореиз работала винная лавка, принадлежавшая Юсуповым. На выставке представлен редкий экспонат – реклама вин из «подвалов имения Кореиз князя Ф.Ф. Сумарокова-Эльстон».

Постреволюционная история имения началась в конце 1920 года, после окончательного установления в Крыму советской власти: национализация имения и его передача в ведение Южнобережских советских хозяйств; затем выделение дворца с прилегающей территорией для создания дома отдыха ГПУ, в котором, как принято считать, дважды отдыхал Ф.Э. Дзержинский, и превращение прибрежной части имения в общедоступную городскую набережную.

Тяжелый период Великой Отечественной войны и использование дворца в качестве резиденции советской делегации в период проведения в феврале 1945 года Ялтинской конференции глав трех держав стало наиболее яркой страницей истории имения в этот период. Дворец оказался максимально удобным с точки зрения безопасности – не было сколько-нибудь отдаленных точек, с которых можно было контролировать перемещение членов делегации и персонала, а также вести снайперский огонь. Подземный и выложенный камнем винный погреб, вероятно, был переоборудован в бункер И.В. Сталина. Во дворце прошло несколько официальных совещаний министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (сохранилась групповая фотография, сделанная на балконе дворца), а вечером 7 февраля Сталин устроил во дворце официальный прием в честь президента США Ф.Д. Рузвельта и британского премьер-министра У. Черчилля.

Вскоре после войны дворец с прилегающей территорией был преобразован в закрытый дом отдыха для партийной и государственной элиты.

До настоящего времени многие сюжеты советской и постсоветский истории юсуповского имения в Кореизе не были изложены в цельном и систематизированном виде ни в одном издании. Представленные на выставке экспонаты и аннотации к ним дадут посетителям ясную, детализированную и многогранную картину истории юсуповского имения. Что же касается дореволюционного периода, то посетитель, даже самый осведомленный, сможет получить несколько важных уточнений к истории имения.

Помимо фотографий, на выставке представлены фарфоровые тарелки, заказанные Юсуповыми в Мейсене в начале XX века. На них изображены флигель, где проживала приемная мать Ф.Н. Сумарокова-Эльстона Екатерина Федоровна Тизенгаузен (1803–1888); З.Н. Юсупова со своими золовками в татарских костюмах, а также Феликс-младший и его жена Ирина на прогулке. Всего на выставке можно увидеть более сорока предметов, значительная часть которых экспонируется впервые.

С фотографии Сокорнова В.Н. Крым. Дворец князей Юсуповых в Кореизе. Кабинет князя Ф.Ф.Юсупова., фрагмент. 1912. ГМЗ Архангельское

С фотографии Сокорнова В.Н. Крым. Дворец князей Юсуповых в Кореизе. Водоем с лебедями у юго-восточного фасада. 1912. ГМЗ Архангельское