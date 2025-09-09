VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Выставка к юбилею легендарного авиаконструктора Семена Лавочкина открылась в Музее Победы

лагт-3
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы открылась выставка к 125-летию легендарного авиаконструктора, дважды Героя Социалистического Труда Семена Лавочкина. В рамках выставочного проекта «Герои тыла» представили раритеты, которые рассказывают о прославленном авиационном инженере.

«Семен Алексеевич спроектировал истребители «ЛаГГ-3», «Ла-5» и «Ла-7». В годы Великой Отечественной войны было выпущено более 22 тысяч машин этих марок. На этих истребителях во время войны сражались такие знаменитые лётчики-асы, как Иван Никитович Кожедуб и Георгий Костылёв. На выставке посетители увидят модель самолета Ла-5ФН. Эти машины попали на фронт летом 1943 года и участвовали в сражении на Курской дуге. Воздушные бои показали превосходство Ла-5ФН над лучшими модификациями немецких истребителей. По своей боеспособности Ла-5ФН в 1943 году стал сильнейшим истребителем воздушного боя на советско-германском фронте», — рассказали в Музее Победы.

На выставке посетители могут увидеть раритеты из фондов Музея Победы. Среди экспонатов — повседневная генеральская фуражка ВВС Красной Армии образца 1949 года с кокардой образца 1955 года, принадлежавшая Лавочкину, лётный шлемофон и защитные очки, измерительные приборы, а также образцы материалов, из которых изготавливали самолеты «ЛаГГ-3». Экспозицию дополняют архивные документы и фотографии.

Выставку можно будет посмотреть до середины декабря 2025 года в составе экскурсионной группы по масштабной экспозиции «Подвиг Народа».

Семён Лавочкин – главный конструктор ОКБ-301 Наркомата/Министерства авиационной промышленности СССР, генерал-майор инженерно-авиационной службы. Родился 29 августа 1900 года в Смоленске. С 1918 года — в РККА. В 1920 году служил в пограничной охране. В конце 1920 года был демобилизован и направлен на учёбу в Москву. Окончил в 1927 году МВТУ имени Н. Э. Баумана, получил квалификацию инженера-аэромеханика. В 1939 получил служебное звание — главный конструктор по самолётостроению, руководитель конструкторского бюро на авиазаводе № 301 в городе Химки Московской области. первые испытания его знаменитого самолета ЛА-5ФН проходили в конце февраля 1943 года. За выдающиеся заслуги в деле создания авиационной техники в трудных условиях военного времени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1943 года Лавочкину Семёну Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

