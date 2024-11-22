МТС оживила героев сказок коренных народов Севера

Цифровая экосистема МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национальных языков и оживят персонажей произведений. Проект создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа. Книга будет доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе Строки от МТС.

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, которые были собраны со слов коренных жителей Крайнего Севера фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родной язык. К примеру, один из авторов сказок – известный в регионе собиратель фольклора народа ханты, заслуженный деятель культуры ЯНАО Геннадий Кельчин, а автор аудиоверсий – эксперт в области ненецкого языка Светлана Тусида. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера МТС первые экземпляры книг передаст в библиотеки и образовательные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа. Также планируется передать сборники в библиотеки Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.

Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Севера» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный прототип.

«По оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается около 150 языков коренных малочисленных народов, из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, 75% – находятся под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, и процесс изучения – увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка – через сказку. Сюжеты, которые вошли в наш проект, многие слышали от своих мам и бабушек, а цифровая экосистема МТС с помощью инновационных AR-технологий оживила самые яркие фрагменты волшебных историй. Уверен, что благодаря трендовым цифровым инструментам, не только местные жители, но и туристы, любители Арктики из любой точки страны смогут приобщиться к богатому историческому наследию наших предков, услышать, как звучат языки и передавать эти знания из поколения в поколение», — прокомментировал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

«Сохранение языков через цифровые технологии – один из самых эффективных способов, который позволяет приобщить молодежь к языку. А этнокомиксы и дополненная реальность – очень востребованные и любимые школьниками форматы получения информации, которые читатели обязательно оценят. Очень приятно, что бизнес неравнодушен к таким важным социальным проблемам, как сохранение этноса и коренных языков. Уверена, что такой масштабный проект будет жить десятилетиями, не теряя свою восстребованность», — подчеркнула директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Ульяна Каленюк

Презентация проекта «Ожившие легенды Севера» с дополненной реальностью от МТС состоялась в рамках 10-го юбилейного Форума молодежи коренных народов «Российский Север» в городе Салехард. Участники форума могли познакомиться с книгой на интерактивном стенде, размещенном в арт-резиденции «Полярис».