Катя Лова и Филин сыграли концерт в помощь кошкам

Артисты Катя Лова и Филин выступили в благотворительном проекте «Музыканты помогают котикам». Мероприятие прошло в московском котокафе «Котики и люди».

Гости котокафе посетили уникальный концерт в окружении пушистых друзей и познакомились с творчеством артистов. Катя Лова представила программу из нежных песен про любовь и мечты, а Филин поделился своей искренностью и зажигательными ритмами.

После концерта артисты поделились своими впечатлениями: «Нам было безумно приятно стать частью такого важного события и помочь котикам обрести дом». На мероприятии царила добрая атмосфера, а главное – оно позволило привлечь внимание к животным, оставшимся без хозяев.