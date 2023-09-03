Выставка «Многообразие творчества Елизаветы Бем» открывается в Государственном музее А.С.Пушкина

Выставка Государственного музея А.С. Пушкина «Многообразие творчества Елизаветы Бём» приурочена к 180-летию со дня рождения художницы. Такое многообразие оригинальных и печатных произведений Е.М. Бём можно увидеть вместе впервые. В проекте принимают участие Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственный музей Л.Н. Толстого, демонстрируются материалы из частных собраний С.Р. Ляха, М.В. Сеславинского, И.М. Вилькина, Т.А. и С.А. Подстаницких, С.А. Савченко и С.А. Чапкиной-Руги, А.И. Мелашенко. Переданные наследниками Е.М. Бём работы художницы, послужившие основой коллекций С.Р. Ляха, М.В. Сеславинского и С.А. Чапкиной-Руги, дают возможность познакомиться с первоначальными замыслами, проследить, как отрабатывались персонажи композиций. Впервые масштабно представлены произведения из стекла, за которые Е.М. Бём удостаивалась призов на международных выставках.

Елизавета Меркурьевна Бём (1843–1914) одна из первых женщин-художников, получивших профессиональное художественное образование в Российской империи. Она отразила в своем творчестве русский стиль и национально-романтическое направление модерна, реализуя себя в разных техниках изобразительного искусства –создавала целые серии силуэтов и акварелей, портреты детей, иллюстрировала произведения русских писателей, была одной из первых, кто исполнял открытые письма, и одной из немногих, кто делал эскизы для изделий из стекла. Ее произведения получали призы на международных выставках Европы и Америки, среди ее заказчиков были члены императорской семьи – Александр III, Николай II, губернатор Москвы Сергей Александрович, – ее работы коллекционировали П.М. Третьяков, А.П. Бахрушин, В.В. Стасов, Д.А. Ровинский, С.Д. Шереметев и др.

Е.М. Бём была активным участником художественной жизни последней трети XIX – начала ХХ века, дружила с И.И. Горбуновым-Посадовым, В.В. Стасовым, Л.Н. Толстым, И.Н. Крамским, Н.С. Лесковым.

Искусство Е.М. Бём не было проводником каких-либо ярко выраженных идей – она подхватила дух времени, став приверженцем достаточно камерного направления. Декоративно-стилистические поиски, фольклорные мотивы, интерес к национальным основам культуры России характерны для ее творчества. Стоя у истоков русского стиля и не являясь его идеологом, Бём разрабатывала его в силуэтах, акварелях, стекле. Героями ее небольших композиций становились дети – то в простых деревенских одеждах, то в парчовых боярских кафтанах и сарафанах, окруженные старинной утварью. Сопровождающие их пословицы и поговорки, часто перефразированные художницей на свой лад, подчас нарочито народные и совсем не детские, подчеркивали несколько наивный характер произведений, обращенных, все же, к взрослой публике. Елизавета Меркурьевна заслужила славу самобытного художника, работающего в русском стиле. В конце XIX – начале ХХ века, когда русский стиль достиг наивысшего развития и влился в модерн, а его приверженцами стали И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, Н.К. Рерих, А.П. Рябушкин, С.Д. Малютин и др., Е.М. Бём была уже совершенно сложившимся мастером с ярко выраженным почерком, создавшим свой оригинальный волшебный мир.

Революция 1917 года перевернула взгляды на жизнь и на искусство. На долгие годы были забыты различные художественные явления и имена многих достойных художников. Е.М. Бём предали практически полному забвению. Ее имя осталось в памяти только у филокартистов и специалистов, занимающихся книжной графикой. Сегодня крупнейшие музеи страны хранят ее произведения в своих фондах, но в постоянной экспозиции увидеть их невозможно и по сей день, лишь недавно они стали демонстрироваться на выставках. Прошло немало времени, чтобы имя Елизаветы Меркурьевны Бём вновь заняло свое место в истории русского искусства конца XIX – начала ХХ века. Приуроченная к 180-летию со дня рождения художника, выставка в стенах Государственного музея А.С. Пушкина – уникальная возможность познакомиться с многобразием ее творчества.

Выставка проходит в «Выставочных залах I этажа» Государственного музея А.С. Пушкина с 8 сентября по 29 октября 2023 г.

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