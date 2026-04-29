Выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов» открылась в Музее Новый Иерусалим

Музей «Новый Иерусалим» представляет выставку «(НЕ)известный. Константин Горбатов», приуроченную к 150-летию со дня рождения выдающегося русского импрессиониста. Экспозиция не только охватывает творчество мастера, но и прослеживает перипетии судьбы художника-эмигранта через его работы, переписку, фотографии и архивные материалы. Кураторами проекта выступают искусствовед Ксения Новохатько и научный сотрудник Музея «Новый Иерусалим» Елена Жихарева.

Выставка приглашает зрителя проследить жизненный путь Горбатова от Ставрополя до Берлина, а затем – как его наследие обрело новую жизнь. Центральная идея – продемонстрировать не только искусство и судьбу художника, но и то, как его работы нашли свое пристанище в Музее «Новый Иерусалим».

Генеральный директор музея Анна Антипенко отметила: «Этот проект — не первый, посвященный Константину Ивановичу Горбатову, чье имя прочно связано с нашим музеем как главным хранителем его наследия. В юбилейный год мы представляем особенную выставку, которая познакомит с мастерством художника, его биографией и тем, как его полотна оказались у нас. Научно-исследовательская работа, положенная в основу выставки, займет важное место в экспозиции, раскрывая историю через архивные и документальные источники».

Горбатов, чье 150-летие будет отмечаться 17 мая, следовали принципу: «живопись должна запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». Несмотря на жизненные испытания, художник создавал светлые и жизнеутверждающие образы. Выпускник Императорской Академии художеств, он прославился как «певец русской провинции». За рубежом Горбатов добился значительного успеха, став одним из наиболее востребованных русских художников 1920–1930-х годов, активно участвуя в выставках и путешествуя по миру. В эмиграции он продолжал писать древнерусские города, вызывая ностальгические чувства у соотечественников.

В ходе подготовки выставки кураторы углубленно изучили документальные свидетельства, что помогло прояснить многие детали биографии художника и сформировать концепцию экспозиции. Сопроводительные материалы выставки помогут посетителям лучше понять творчество Горбатова и путь его наследия в музей. Ожидается, что выставка привлечет широкую аудиторию, включая специалистов, ценителей искусства, семьи с детьми и туристов, предоставляя каждому возможность открыть для себя что-то новое.

«Выставка к 150-летию Константина Горбатова расскажет историю «жизни после смерти». История, которая началась в июне 1945 года в берлинской квартире Горбатова, и вот уже более 60 лет продолжается в Музее «Новый Иерусалим».

Возможно, для многих еще в диковинку, что в музее жизнь картин и искусства не прекращается — с полотнами работают реставраторы, хранители, исследователи. Их снимают рентгеном, разглядывают в лупу, делают анализы холста, картона или бумаги, сравнивают между собой, устанавливают объект и дату изображения, если автор не оставил комментариев, делают выводы о приемах и развитии манеры автора. Параллельно идет работа с архивами по сбору документального материала, чтобы лучше понять мастера, точнее установить дату или место создания, проследить связи между его жизнью и творчеством, найти точки пересечения с другими авторами. Иногда наткнуться на что-то совершенно неожиданное…

Личность и наследие Константина Горбатова в этом смысле — ценный материал для исследователей. Пропущенный, по понятным причинам, советским искусствоведением, он остается во многом таинственной фигурой. Это касается очень многого в истории нашего героя, начиная от его происхождения, заканчивая датой смерти, которая в разных источниках расходится в две недели, а также утерянных описей, утраченных картин, гибели его супруги, и, наконец, возвращения собрания Горбатова в Россию и поступления в наш музей. Всё это по-прежнему обладает большим потенциалом для исследовательской работы, некоторые результаты которой мы представим на выставке», — рассказывает куратор проекта, искусствовед Ксения Новохатько.

