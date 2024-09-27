Выставка «Непридуманные сны» открылась в Галерее Беляево

Мария Эрнст. Тишина

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Непридуманные сны». В экспозицию выставки вошли работы художников студии изобразительного творчества при Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева, а также работы других авторов с психиатрическим опытом.

Картины, представленные на выставке, написаны в разных жанрах и техниках: городские пейзажи, натюрморты, портреты, коллажи, анималистика, работы в стиле арт-наив, сюрреализм. Наряду с классической живописью и графикой, зрители увидят работы художников, созданных в направлении «Цифровое искусство», находящимся на пересечении изобразительного искусства и технологий. Так, иллюстрации художницы Ксении Чадович, вдохновленной готическим стилем, переносят зрителя в другие неизведанные миры, в которых время словно остановилось.

Художницы, работающие в популярном направлении «Интуитивное искусство» – Мария Эрнст и Сара Герцман используют для картин и коллажей не только краски, но и поталь, пряжу, бисер, шерсть и даже спички. Необычные работы, как яркие запоминающиеся сновидения, заставляют взглянуть на привычные вещи с другой стороны. В своих произведениях авторы исследуют темы человеческой жизни, мечты и реальности, создавая неповторимые образы, которые переносят зрителя в мир фантазий.

Среди произведений выставки впервые будут продемонстрированы сюрреалистичные работы молодых самобытных художников Сергея Овчинникова и Валерии Михуты. Картины похожи на непридуманные сны, растворяющиеся в пространстве, стоит только открыть глаза. Работы привлекают внимание своей уникальной эстетикой, ярко и выразительно передающие внутренний мир художников.

Изобразительное искусство даёт человеку возможность откровенно говорить с внешним миром, осмысливая эмоциональный опыт, искать решение личных проблем, волнующих его, указывать обществу на глобальные вопросы существования. При искреннем отношении к делу, искусство – это ключ к решению многих задач, язык, доступный всем, помогающий изменить себя и окружающую действительность. Каждая работа экспозиции по-своему уникальна и обязательно найдет отклик в душе у своего зрителя.