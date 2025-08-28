Выставка «Ноль часов, ноль одна минута» Евгения Гороховского открылась в Галерее pop/off/art

Галерея pop/off/art представляет персональную выставку «Ноль часов, ноль одна минута» Евгения Гороховского – одного из основоположников отечественного фотореализма. Экспозиция будет включать произведения периода становления художественного языка мастера (1970-1980-е годы), а также кадры из фотоархива семьи художника. Проект «Ноль часов, ноль одна минута» станет вступлением к большой ретроспективной выставке Евгения Гороховского, которая откроется в начале осени в Московском музее современного искусства.

Одна из задач проекта погрузить зрителя в историю семьи Гороховских, через призму которой можно получить ключи к пониманию искусства Евгения. Его отец, Эдуард Гороховский (1929–2004), являлся одним из классиков неофициального искусства. Визуальный язык обоих авторов формировался под влиянием московского концептуального искусства. При этом становление Евгения происходило в Новосибирске, где он жил до 1982 года и работал в местных театрах – «Красном факеле» и Театре юного зрителя.

В произведениях раннего периода, который будет рассмотрен в проекте, зарождается направление «мистического» реализма, сформулированного художником. Они являются свидетельством перехода от плоскостно-декоративного приема («Натюрморт с рыбами», 1977; «Натюрморт с цветами», 1979) к пространственным мизансценам, в которых большое внимание уделяется светотеневой структуре («10 мая». 1980; «Светлый день», 1978). Отправной точкой нового этапа можно считать произведение «Московский дворик» (1972), в котором сюжетная составляющая уходит на второй план, а все внимание уделяется ритму и композиционной структуре.

«Ноль часов, ноль одна минута» – название пришедшее интуитивно, как метафора начала творчества, отсылает к работе 1972 года, представленной на выставке. В экспозиции будут показаны 15 живописных работ на бумаге или оргалите, написанные с натуры или фотографии. Их дополнят и раскроют для зрителя авторские кадры, связанные с биографией и художественными поисками Евгения Гороховского, воспоминаниями и рассказами о действующих лицах и сюжетах, в представленных работах.

Евгений Эдуардович Гороховский (1951–2021) родился в Одессе в семье архитектора, впоследствии одного из крупнейших отечественных художников второй половины века, Эдуарда Гороховского. В 1973 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ и работал по специальности в Новосибирске, с которым связаны и его юные годы. Становление художника происходило в 1970-е в непосредственном окружении мэтров «другого искусства» – Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова. Тогда и сложился его собственный стиль на стыке фотореалистического изображения и метафизического, концептуально отрефлексированного содержания.

Фактически Евгений Гороховский стал одним из основоположников отечественного фотореализма, придав ему специфически философское звучание. Работы художника находятся в значительных западных и крупнейших отечественных музейных собраниях: Jane Voorhees Zimmerli Art Museum at Rutgers University (Нью-Джерси, США), Kolodzei Art Foundation (Хайленд-Парк, США), Willa Heiss Museum of Contemporary Art (Штутгарт, Германия), Kupferstich-Kabinett (Дрезден, Германия), Государственная Третьяковская галерея (Москва), Новосибирский государственный художественный музей (Новосибирск), в статусных частных коллекциях по всему миру. Художник умер 19 августа 2021 года в Москве.