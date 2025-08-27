Музыкант из Кении Питер Чуани вошёл в состав Международного профессионального жюри «Интервидения»

Питера Чуани (сценическое имя DJ Pinye) по праву можно назвать одним из пионеров диджейской индустрии Кении. Он первым внедрял в родной стране новые форматы на радио и телевидении, поддерживал местную музыку, помогал становлению артистов, организовывал международные мероприятия и стал настоящим символом развития кенийской музыкальной сцены.

Питер Чуани родился в Найроби в 1971 году, а после окончания школы уехал учиться в Великобританию. Здесь он заинтересовался диджеингом и начал карьеру как DJ Pinye. В 1995 году музыкант вернулся в Кению и стал работать диджеем профессионально, а также продвигать эту культуру в своей стране.

Благодаря инициативам и работе Питера Чуани в Кении диджеи стали привычным явлением в различных заведениях, а на радио у них стали появляться свои DJ-шоу.

В 1998 году Питер организовал первые выступления зарубежных хип-хоп артистов в Кении: это были Lost Boyz и Coolio.

В 2003 году он выступил создателем и ведущим музыкального телешоу The Beat — первого подобного формата в Кении.

Важной творческой вехой стала победа Питера Чуани в 2005 и 2006 годах в категории «Любимый DJ» на CHAT Awards. А для музыкальной индустрии Кении большим шагом стало создание Питером Чуани телешоу JUST RAW, где кенийские артисты исполняли акустические версии своих песен.

Музыкант неоднократно представлял Кению на международных мероприятиях в Уганде, Танзании, ЮАР, США, Великобритании, ОАЭ и других странах.

На протяжении многих лет Питер Чуани выступает наставником артистов, помогая им создавать хиты и развиваться в профессии.