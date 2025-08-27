VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Музыкант из Кении Питер Чуани вошёл в состав Международного профессионального жюри «Интервидения»

Питер Чуани - кения - интервидение
Фото © пресс-служба «Интервидения»

Питера Чуани (сценическое имя DJ Pinye) по праву можно назвать одним из пионеров диджейской индустрии Кении. Он первым внедрял в родной стране новые форматы на радио и телевидении, поддерживал местную музыку, помогал становлению артистов, организовывал международные мероприятия и стал настоящим символом развития кенийской музыкальной сцены.

Питер Чуани родился в Найроби в 1971 году, а после окончания школы уехал учиться в Великобританию. Здесь он заинтересовался диджеингом и начал карьеру как DJ Pinye. В 1995 году музыкант вернулся в Кению и стал работать диджеем профессионально, а также продвигать эту культуру в своей стране.

Благодаря инициативам и работе Питера Чуани в Кении диджеи стали привычным явлением в различных заведениях, а на радио у них стали появляться свои DJ-шоу.

В 1998 году Питер организовал первые выступления зарубежных хип-хоп артистов в Кении: это были Lost Boyz и Coolio.

В 2003 году он выступил создателем и ведущим музыкального телешоу The Beat — первого подобного формата в Кении.

Важной творческой вехой стала победа Питера Чуани в 2005 и 2006 годах в категории «Любимый DJ» на CHAT Awards. А для музыкальной индустрии Кении большим шагом стало создание Питером Чуани телешоу JUST RAW, где кенийские артисты исполняли акустические версии своих песен.

Музыкант неоднократно представлял Кению на международных мероприятиях в Уганде, Танзании, ЮАР, США, Великобритании, ОАЭ и других странах.

На протяжении многих лет Питер Чуани выступает наставником артистов, помогая им создавать хиты и развиваться в профессии.

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru

