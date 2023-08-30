Выставка «Образы России» открылась в городе Орел

РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ представил экспозицию «Образы России» в Орловском музее изобразительных искусств. Выставка, организованная в рамках Национального проекта «Культура», ранее проходила в Сарове.

Выставочный проект посвящен красоте русской природы и представляет реалистические пейзажи, портреты, графику, а также произведения авторского декоративно-прикладного искусства. Экспозиция включает 90 работ советских и российских художников из фондов РОСИЗО.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, заместитель генерального директора РОСИЗО Шамиль Махадилов, доктор исторических наук, заместитель директора среднерусского института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Виктор Ливцов, председатель правления Орловской организации ВТОО «Союз художников России» Александр Никитин, директор Орловского музея изобразительных искусств, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Светлана Четверикова.

Все работы на выставке «Образы России» объединяет богатство и разнообразие родной природы, ее красота, переданная художником в обобщенных образах и мельчайших деталях. Экспозиция предлагает посетителям понаблюдать за сменой сезонов и персонажей, олицетворяющих времена года.

На выставке представлены работы ведущих отечественных живописцев, таких как Аркадий Пластов, Владимир Воробьев, Валентин Сидоров, а также графика Виктора Попкова, Виктора Цигаля, Вениамина Софертиса, Мая Митурича и многих других.

Особое место в экспозиции занимают произведения декоративно-прикладного искусства эпохи его расцвета в 1970–1980-х годах. Проект включает работы таких мастеров как Наталья Ротанова, Валентина Булыгина, Дмитрий Туркин. 15 композиций фокусируют взгляд на деталях окружающего мира, жизни животных, деревенского быта, русского праздника, осмысляют единство природы и человека, художника и его творчества.

Выставка будет открыта до 24 сентября 2023 года.

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