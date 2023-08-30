Что такое любовь? Как найти любовь? Как ее понять, а главное удержать?

Материал «Я не могу найти свою любовь» – это большое исследование, разговор по душам со специалистами из разных сфер психологии. Герои порассуждали на вечные темы: любовь и ненависть, брак и его место в современном обществе, одиночество среди толпы и сложность обретения счастья в личной жизни.

Невозможно однозначно сказать к каким выводам пришли журналисты, ведь каждый разговор – это отдельный мир, в котором все непросто, но совершенно точно понятно одно: «Любви быть и кто ищет, тот всегда найдет»!

Ниже мы публикуем видео, предоставленное брендом ESQUE о разговоре на безусловно важную в жизни каждого из нас тему:

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