Выставка «Память места. Место памяти» открылась в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации принимает проект фотографа Егора Заики и историка Станислава Аристова «Память места. Место памяти». Выставка представляет серию фотографий Егора Заики, снятую на территориях и в окрестностях нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти времён Второй мировой войны. Серию фотографий дополняют цитаты из воспоминаний свидетелей событий, отобранные для проекта доктором исторических наук, писателем Станиславом Аристовым.

Сегодня тема исторической памяти как никогда актуальна. Многочисленные попытки переписывания истории обязывают нас возвращаться к событиям Второй мировой войны и их последствиям в поисках новых фактов и свидетельств, напоминающих о чудовищных преступлениях нацистов. Благодаря историческим архивам, воспоминаниям, книгам и фильмам существует много свидетельств о зверствах нацистов в концентрационных лагерях. Однако большинство визуальных документов, которыми располагают потомки, – это результат фиксации последствий, снятых после или во время освобождения лагерей.

Камерная выставка «Память места. Место памяти» – это попытка увидеть прошлое «в цвете», где наполненные светом пасторальные пейзажи и красочные городские ландшафты диссонируют с историей места, скрывая под собой память о трагических событиях прошлого.

Егор Заика, фотограф:

«В повести Эли Визеля «Ночь» есть упоминание о поезде, везущем узников в Освенцим: «Повезло тем, кто оказался у окна: они могли видеть проносившиеся мимо сады и луга в цвету». Эти слова подтолкнули меня к идее обратиться ко все еще существующим молчаливым свидетелям преступлений нацистов – ландшафтам, где за невинным пейзажем или перекрашенным фасадом скрывается страшная правда о произошедшей трагедии. Начиная с 2013 года я начал снимать места бывших концентрационных лагерей, смещая фокус чуть в сторону от мемориалов, воздвигнутых на месте мучительной гибели миллионов людей. Изучая кадры архивных аэрофотосъемок лагерей и исторические фотографии, я находил ракурсы, при которых кажущиеся на первый взгляд незначительными объекты и ничем не примечательные места могут стать важной основой для наших воспоминаний».

В 2024 году доктор исторических наук, специалист по истории нацистских концлагерей, писатель Станислав Аристов дополнил визуальное исследование цитатами из воспоминаний свидетелей и выдержками из документов и отчетов, чтобы показать: в то время, когда многие советские города уже лежали в руинах, на территории Европы все еще протекала относительно «нормальная» жизнь – и существование концентрационных лагерей было частью повседневности.

Станислав Аристов, доктор исторических наук, писатель:

«Для меня эта выставка — особый способ взглянуть на трагедию нацистских концлагерей не посредством сухих фактов из документов, а через пространство, которое всё ещё помнит прошлое. Я надеюсь, что после знакомства с экспозицией каждый зритель обогатиться не только новыми знаниями, но и внутренним эмоциональным опытом, связующем всех нас с исторической памятью».

Фотографическое исследование ландшафтов нацистских концентрационных лагерей, объединенное с цитатами из воспоминаний бывших узников, жертв и виновников преступлений, позволят сегодняшнему зрителю особенно остро ощутить близость к трагическим событиям прошлого.

Егор Заика, фотограф:

«Каждый снимок, каждая цитата выставки — не только художественный текст, но и акт против забвения. Историческая память — не только вопрос прошлого, но и форма моральной ориентации в настоящем. Она защищает нас от равнодушия, от повторения ошибок, от стирания границ между жертвой и преступником. Мы обязаны помнить не только ради прошлого, но и ради будущего, в котором подобное не должно повториться. Исследуя ландшафты бывших нацистских концлагерей, я старался создать фотографии, которые бы передавали ощущение того, насколько тонкая грань отделят нас от ужасающих событий прошлого».

На выставке представлено 45 экспонатов: 44 фотографии, снятые фотографом Егором Заикой на местах бывших нацистских концлагерей и фотография из фондов Музея с изображением стола, за которым в 1945 году было подписано Потсдамское соглашение.

Пасторальные пейзажи, полустанки и сельские домики и сегодня являются немыми свидетелями прошлого и могут служить важной основой воспоминаний. В серию вошли фотографии, снятые на территориях и окрестностях концентрационных лагерей Аушвиц, Аушвиц-Биркенау, Моновиц, Майданек, Гросс-Розен, Заксенхаузен, Флоссенбург, Нацвейлер-Штрутгоф, Собибор и Треблинка.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры:

«Мы все вместе, всей страной, создаем большую историю Великой отечественной войны ее трагедии и славы, возрождения нашей страны и сохранения памяти поколений. Но у каждого из нас есть личный опыт знакомства с этой великой и страшной темой, субъективный опыт её переживания и осмысления. Проект фотографа Егора Заики «Память места. Место памяти» — отражение его физического путешествия по местам расположения нацистских концентрационных лагерей, которое трансформировалось в метафизический опыт постижения истории и человеческой природы. Фотографии сопровождены безжалостно объективными комментариями и цитатами из документов, подобранными историком Станиславом Аристовым.

Цель этого проекта – направить зрителя по собственному пути размышлений о том, каким образом и в какой среде зарождается сама возможность чудовищных преступлений против человечности. Уникальный опыт автора получает универсальный масштаб. Грань времени становится зыбкой. И возникают вопросы и параллели, от которых хочется отвернуться, но это уже невозможно…».

К выставке подготвлен расширенный альбом, включающий дополнительные материалы, не вошедшие в экспозицию.