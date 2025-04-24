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«Таганрог»: в сети представили трейлер сериала о героях донского подполья в годы ВОВ

editor
By editor
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таганрог
Фото © PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал трейлер военно-драматического сериала «Таганрог» производства кинокомпании «Триикс Медиа» совместно с «Газпром-Медиа Холдингом» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), а также Национального центра исторической памяти при Президенте РФ в рамках проекта «Без срока давности». Сериал о о героях донского подполья в годы Великой Отечественной войны основан на реальных событиях и архивных документах. Он расскажет о подвигах советских юношей и девушек, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в оккупированном Таганроге.

Главный герой сериала — офицер госбезопасности Виктор Швец (Денис Донской), который под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов (Кирилл Балобан), в реальной жизни возглавлявший антифашистскую организацию в Таганроге.

В ролях приняли участие молодые артисты Санкт-Петербурга и Ростовской области: Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин, Семен Стругачев, Данила Якушев и другие.

Сценарий сериала разрабатывался при участии историков и представителей Российской академии наук. Автор идеи проекта — руководитель поискового объединения «Миус-фронт», военный историк Андрей Кудряков. Режиссёром стал уроженец Ростовской области Арменак Назикян.

«Съемки сериала «Таганрог» были для меня определённым испытанием. Весь ужас войны, который преодолела советская молодёжь, выстояла, не сдалась, заслуживает глубокого уважения и памяти. Мне как человеку, родившемуся в Ростовской области и знающему историю своего родного края, было делом чести снимать такой проект. И это не высокопарные фразы, а реальная гордость за своих земляков», — отметил режиссёр Арменак Назикян.

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