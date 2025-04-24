Эвелина Радбиль выпустила новую песню «Звёзды»

Певица уверяет, что эта песня отражает её внутренние переживания и мечты, позволяя слушателям ощутить ту особую атмосферу, которую она стремилась передать.

«Это добрая песня с глубоким смыслом. Каждый может стать Звездой, нужно просто идти к своей цели с добром и любовью к Вселенной, и она отплатит тебе тем же» — говорит Эвелина – «я творю и пою для своих любимых зрителей и слушателей, я очень надеюсь, что всем понравится моя новая песня, а в сердцах людей будет доброта и любовь».

Авторами трека выступили Татьяна Рогозина и Рафаэль Гурциев, хорошо известные по песням, которые уже завоевали популярность у слушателей.

На данный момент Эвелина продолжает работать над созданием авторских синглов и скоро слушателей ждут и другие приятные сюрпризы. Кроме того, в скором времени ожидается и видео на эту композицию. Певица надеется, что зрители смогут увидеть в клипе не только красивые визуальные образы, но и прочувствовать глубокую эмоциональную составляющую, переданную через её музыку.

Эвелина Радбиль из Нижнего Новгорода, ей 11 лет. Она финалист телепроектов «Голос.Дети, 11 сезон» и «Голос.Дети это Фантастика» на Первом канале, победитель Первых международных детских творческих игр стран БРИКС-2025, финалист Национального отбора конкурса «Детский Славянский базар в Витебске», финалист проекта РодникиДети-2025, обладатель 22 ГРАН-ПРИ Международных вокальных конкурсов.