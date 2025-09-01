«Почему люди готовы отдавать деньги мошенникам?»: комментирует психолог

За первую половину 2025 г. злоу­мыш­лен­ни­ки со­вер­ши­ли бо­лее 308 тыс. ИТ-прес­туп­ле­ний, со­вокуп­ный ущерб граж­да­нам сос­та­вил око­ло 81 млрд руб. Это на 20% вы­ше ре­зуль­та­тов за ана­логич­ный пе­риод 2024 г.

Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента Министерства внутренних дел России генерал-майор юстиции Данил Филиппов во время сессии «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», состоявшейся на площадке Петербургского международного экономического форума.

В феномене веры людей онлайн-мошенникам разбирается Далья Визкай-Тамае, клинический психолог, специалист психологической платформы Alter:

«Люди доверяют недобросовестным продавцам курсов и марафонов, потому что хотят быстрых результатов без усилий, однако реальность такова, что достижение целей требует затрат времени, труда и денег. Многие привыкают верить в магические способы исполнения желаний, что коренится в детской вере в волшебство.

Уязвимы в этом отношении и те, кто переживает кризисные ситуации или страдает от стресса, что снижает их критическое восприятие информации и делает более склонными к ведению на мошенничество. Также подвержены риску люди с невысокой уверенностью в себе и слабой внутренней опорой, которые ищут быстрых решений и поддержку в сомнительных услугах.

Большую роль играет то, как устроено современное медиапространство. Социальные сети транслируют нам заманчивые картинки красивой жизни и «успешного успеха». При этом мы живем в условиях информационного перегруза: отовсюду поступает так много информации, что мы порой не успеваем ее качественно фильтровать. Наш мозг в принципе устроен так, чтобы тратить на анализ информации и принятие решения как можно меньше энергии. Мышление становится все более «клиповым»: людям проще воспринимать короткие форматы и сообщения, а погружение в тему требует усилий. Поэтому когда появляется кто-то, кто предлагает готовое решение, многие с радостью готовы ему довериться. Добавьте к этому агрессивный маркетинг – и вы «на крючке».

Онлайн-мошенники – умелые манипуляторы. Зачастую они не имеют соответствующей квалификации, чтобы вести консультации в сферах, где именуют себя профессионалами. Эти люди не разбираются в достижимых результатах, их задача — привлечь потребителя, поэтому они и обещают неосуществимое – золотые горы, волшебные таблетки, успешный успех и рай на земле. А это манипуляция сознанием и обман, который вреден вдвойне.

Во-первых, тем, что, вступая во взаимодействие с такими людьми, человек подвергает себя риску и может пострадать материально, психологически и даже физически.

Во-вторых, в обществе снижается уважение и доверие к профессии, от имени которой инфомошенники ведут свою деятельность, и люди потом не обращаются к профессионалам, даже если нуждаются в их помощи. Так произошло, например, с психологией: в соцсетях появилось множество шарлатанов, называющих себя «психологами», хотя у них нет образования и квалификации в этой области.

Справедливости ради стоит отметить, что люди, которые начинают взаимодействовать с информационными мошенниками, все же могут приобрести и что-то полезное – например, в процессе такого взаимодействия заинтересоваться той или иной сферой, ведь продукты онлайн-обманщиков обычно подаются в очень привлекательной упаковке. Однако это, скорее, исключение из правила. Получение результата все равно потребует углубления знаний, займет время и другие ваши ресурсы.

Важно обращаться к профессионалам с компетенциями и этическими принципами, понимать, что гарантировать успех никто не может, и успех зависит от личных усилий. Главный волшебник своей жизни — это сам человек».

Хороший пример о методах борьбы с мошенниками предствлен в комедии «Хутор», где Гоша Куценко в образе сурового Бати управляет аутентичным хутором перевоспитывая «заблудшие души».