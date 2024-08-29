Актриса Александра Киселева рассказала о премьере фильма «Жар-птица»

Актриса Александра Киселева, фотограф Анна Темерина

В Калининграде прошёл ежегодный кинофестиваль «Короче», открытие которого ознаменовалось премьерным показом мистической драмы режиссёра Романа Михайлова «Жар-птица». Неслучайно «Жар-птица» моментально привлекла оживленное внимание кинокритиков. За пару лет режиссёр представил публике шесть полнометражных работ, объединённых единым концептом, где вместе со зрителем рассуждает о взаимосвязи миров: реального, сновиденческого и мира в который отправляются души усопших, закончив земной жизненный путь.



Со слов автора фильма Романа Михайлова «Жар-птица» завершает цикл предыдущих работ, являясь итоговым высказыванием на эту тему. Фильм «Жар-птица» поступит в прокат этой осенью, а сегодня актриса Александрой Киселевой, исполнившей в кинокартине главную роль рассказала о съемках, премьере и фильме читателям АртМосковии.



– Александра, в «Жар-птице» ты сыграла главную героиню. Расскажи о чём этот фильм и какой в нём посыл?



– Главная мысль, к который в итоге придёт моя героиня Саша – осознание, что любовь и забота близких, даже если они по каким-то причинам сейчас далеко, неизменно остаётся с нами. Она хранится в наших сердцах и мыслях, помогая преодолевать трудности и двигаться дальше.



«Жар-птица» – фильм-размышление о жизни, затрагивающий множество важных тем близких каждому. Она о людях искусства и преследующих их тревогах, страхах. О семейных ценностях, ключевая основа которых – взаимоотношение детей и родителей. О судьбоносных событиях, и оберегающих нас от невзгод, ангелах-хранителях.



– Где проходили съёмки?



– Съёмки фильма проходили в Санкт-Петербурге, где собственно и начинается эта история – молодая актриса и танцовщица Большого драматического театра во время спектакля переживает стресс, вызванный её личной драмой. Погружение в сценическую постановку обостряет детские воспоминания о бросившей её матери, вселяя сомнения и неуверенность в самой себе.

Кадр из фильма «Жар-птица»



Однако большая часть фильма отснята в Индии, куда по сюжету отправляется Саша, решив разобраться в собственных чувствах. Героиня и её сводный брат оператор Алексей оказываются в городе Варанаси, в который со слов бабушки много лет назад уехала её мама. Здесь начинается её необычайное путешествие в неведомый мир, проводниками в котором становятся бродячие актёры устраивающие яркие представления на площадях старинных индийских городов: Чунар, Варанаси, Аллахабад.



Для зрителей же, в соответствии с режиссёрской задумкой, остаётся загадкой, где на самом деле происходили события – во сне, наяву или же это сюжет спектакля, в котором играет моя героиня на сцене Санкт-Петербургского театра. Это после просмотра фильма решать самим зрителям.



– В чём отличительная особенность вашего фильма?



– На самом деле их две – смысловая структура, выстроенная на многослойности сюжетных подтекстов и визуально-художественное воплощение фильма, реализованное нестандартными решениями подобранной оптики и приемами.



К примеру, используемые в кинематографе для съёмки диалогов традиционные «восьмёрки», в фильме Романа Михайлова реализованы в виде однокадровых сцен, позволяющих передать зрителю ощущения присутствия и причастности, за счет привычного взгляду ориентира и обзора пространства.



В «Жар-птице» большое значение также играет свет и цвет, в совокупности создающие необходимую атмосферу, усиливающую смысловой посыл, акцентируя внимание на важных сюжетных деталях.



Используется много контрового света. Кстати на эту тему в фильме есть забавный эпизод, проскальзывающий в диалоге между режиссёром спектакля театра и осветителем. Преобладание яркого золотисто-жёлтого цвета, символизирующего солнечный свет, пламя погребальных огней и наконец, той самой Жар-птицы.



– Кто из актёров принимал участие в съёмках «Жар-птицы»?

– Ключевые роли сыграли молодые, но уже хорошо известные многим зрителям по своим работам актёры: Марк Эйдельштейн (Манди), Мария Мацель (Малти), Чингиз Гараев (Чандрик).



По сюжету они уличные артисты. Их непростые судьбы, взгляды на жизнь и отношение к реальности, вызывают у Саши искренний интерес. На неосязаемом уровне она ощущает в них родственные души, а в молчаливой Малти видит отражение себя самой в иных обстоятельствах.



Илларион Маров исполнил роль Лёши – сводного брата Саши, который отправляется в Индию вместе с ней. Попутно он снимает об этом путешествии свой авторский фильм. Для этого героя не существует границ между реальностью и вымыслом. Ведь он творец, режиссёр, вхожий в любой мир, где становится наблюдателем и одновременно участником.



Также в картине «Жар-птица» зритель сможет увидеть выступление рэпера Хаски с героями фильма на городской площади Варанаси, которое проходит под восторженные возгласы местной публики.



На самом деле, вся наша съёмочная группа – подарок судьбы, когда профессионализм, обстоятельства и энтузиазм команды складываются в нечто цельное и всеобъемлющее. Способное воплотить не просто фильм, а внести что-то своё, абсолютно новое в современное кинематографическое искусство.

На съемочной площадке



От души благодарна всем причастным к созданию нашей «Жар-птицы» за бесценный опыт обретённый в процессе совместной работы.



– Как происходила работа над ролью? В чём схожесть и различия тебя и твоей героини?



– Съёмочный процесс был организован таким образом, что мы отталкивались не от обозначенных режиссёром характеристик героев. Наоборот, мы наполняли их личными индивидуальными качествами в обстоятельствах вселенной «Жар-птицы». У нас не было спланированных реплик или детально прописанных диалогов. На площадке мы просто жили, оставаясь собой, говоря и действуя от имени наших героев.



Вообще, эта киноистория необычайным образом напрямую связанна и с моей реальной судьбой. Многие события, происходящие в фильме имеют отражение в моей биографии.



Даже мистические сцены, которые вероятно зрителю покажутся чистым вымыслом, к примеру ритуал шаманки, – похожее пережила в прошлом. Другие события фильма, придуманные Романом Михайловым задолго до нашего с ним знакомства, также неведомым образом повествуют о моей карьере.



– Когда фильм «Жар-птица» появится на экранах, и чтобы ты хотела пожелать зрителям?



– Предварительно фильм ожидается в прокате в конце октября. Приглашаю всех зрителей погрузиться в необычайный мир иллюзий, снов и фантазий воплощённый режиссёром Романом Михайловым. И вместе с героями фильма отправиться на поиск Жар-птицы.