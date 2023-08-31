Выставка «Реквием» Надежды Цикулиной открывается  в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку заслуженного художника РФ и академика РАХ Надежды Леонидовны Цикулиной «Реквием», где будет представлено более 70 произведений, созданных с 1970-х по 2020-е годы.

Н.Л. Цикулина. Белый ангел. 2017. Холст, масло. 180х180. Собственность автора

Н.Л. Цикулина относится к мастерам, чей творческий путь наполнен как духовными исканиями, так и многочисленными экспериментами в области формы. Выпускник факультета живописи Суриковского института, она прошла классическую академическую школу и долгое время работала в реалистическом направлении, но постепенно отказалась от буквального изображения окружающего мира в пользу философского осмысления реальности. Автор считает, что «копировать природу тяжело и бесполезно. Мир, окружающий нас, настолько прекрасен и разнообразен, что передать всё “как в природе” невозможно. Чем точнее художник пытается воссоздать то, что видит, тем дальше уходит он от натуры, тем “суше” картины. Испытав на себе бесполезность копирования природы, я пришла к выводу о построении в картине своего параллельного мира и, что чудо совершенства надо искать не во вне, а внутри человека, предмета. Там бездонный мир, там Вселенная. И этот мир только мой, он подчинен моему воображению». Надежда Цикулина даёт определение своему направлению в живописи как «спиритуализм» и анализирует его в монографиях «Спиритуализм в живописи» и «Дух времени и искусство», выступая не только как художник, но и как теоретик искусства. Например, она пишет: «Художник, заблудившийся в компьютерном мире, ощущает себя попавшим в трансцендентную реальность, в которой приёмы традиционного выражения духовности перестают давать надёжные осязаемые результаты творчества, неминуемо возвращается к своему прежнему опыту. Он начинает выстраивать новые отношения с окружающим миром или формирует непротиворечивые субъективные законы отражения и познания изменившейся реальности на основании своих неудач и успехов».

Исследователи прослеживают в её творчестве сложное, опосредованное влияние древнерусской живописи в византийском варианте и средневековой культуры. Для выражения своего видения жизни мастеру потребовались новые приёмы, одним из которых стало использование «мятых форм» с выразительной скульптурностью, игрой объёмов и светотени. Именно этот сложный живописный метод, сочетающий в себе графичность, плоскостность и барельефность, позволил ей решить новые идейные, смысловые задачи, перейти от станкового мышления к монументальному.

Н.Цикулина – художник искренний, эмоциональный, остро воспринимающий современность, стремящийся выразить её в живописи. Её интересуют основные философские проблемы: рождение, жизнь, смерть, судьба и их рациональное и иррациональное объяснение - отсюда и названия картин живописца: «Рождение» (2009), «Уход» (2021), диптих «Жизнь» (2021), триптих «Судьба» (2021). Художник мыслит масштабно, - работая над какой-либо темой, создаёт серии крупноформатных полотен, исследуя избранный мотив в разных формах. Интерес мастера к внутреннему миру отражается в многочисленных автопортретах, представленных в академических залах. Выставка получила название по циклу картин «Реквием», посвящённому уходящей эпохе изобразительного искусства и приходящим новым формам и приёмам, отражающим дух времени.

Сроки экспонирования: 20 сентября – 8 октября 2023 года.

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