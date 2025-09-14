АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Уникальную коллекцию клоунов представили в музее-заповеднике «Остафьево»

клоуны - коллекция Заслуженного артиста России Василия Анатольевича Конопляника.
Фото © Государственный музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас»

В музее-заповеднике «Остафьево» открылась выставка «Две тысячи клоунов». В экспозиции – уникальная коллекцию клоунов из частного собрания артиста цирка, Заслуженного артиста России Василия Анатольевича Конопляника. В настоящий момент коллекция, представленная в Остафьеве, насчитывает более 2000 предметов: фигурки, статуэтки, картины,

«Мероприятие стало настоящим праздником для детей и для взрослых. Это отличная возможность провести время с семьей, друзьями, а также ненадолго окунуться в мир детства!», — отметил директор музея-заповедника «Остафьево» — «Русский Парнас» Андрей Лоскутов.

Долгие годы мастер собирал коллекцию удивительных предметов, насчитывающую более четырех тысяч фигурок клоунов и цирковых атрибутов.

Причем, первый клоун появился в собрании в начале 1990-х годов, благодаря космонавту Юрию Батурину.

«Юра, мой хороший друг, тогда еще будущий космонавт, преподнес мне в начале 90-х такой символичный подарок – фигурку клоуна», — поделился владелец коллекции, артист цирка, заслуженный артист России Василий Конопляник. География собранных предметов самая разнообразная: многие предметы привезены из тех городов России (СССР), где артист выступал, в том числе и из заграничных командировок — Германия, Италия, страны Центральной Америки, Египет, Марокко, Вьетнам и многие другие. Со временем в экспозицию музея будет добавлен разнообразный цирковой реквизит, который позволит заглянуть в не менее интересный и таинственный закулисный мир цирка.

