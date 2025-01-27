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Заслуженная артистка РСФСР Лариса Лужина раскрыла Анфисе Чеховой свои секреты

editor
By editor
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лариса лужина и анфиса чехова
Заслуженная арстистка РФСФР Лариса Лужина и ведущая программы « Вкусно с Анфисой» Анфиса Чехова. Фото © пресс-служба ТВ-3

В шоу «Вкусно с Анфисой» заслуженная артистка РСФСР Лариса Лужина раскрыла секреты блокадного детства, насыщенной юности и яркой студенческой жизни.

Лариса Лужина родилась в Ленинграде в тяжелые военные времена. Трехлетняя девочка пережила Блокаду, но при этом о своем детстве, которое она провела в Таллине, вспоминает с радостной ностальгией. В качестве любимого блюда актриса выбрала необычный десерт «Хлебный суп», который по признанию Анфисы Чеховой стал самым экзотическим блюдом, которое ей доводилось пробовать в рамках программы.

Лариса Лужина с мамой переехали в Таллин сразу после войны. Там актриса прожила половину своей жизни. Она призналась, что в детстве не была прилежной девочкой: бегала с мальчишками по заброшенным домам в поисках кладов, плохо училась и даже осталась на второй год во втором классе! Также актриса рассказала о своей первой любви: курсанте мореходного училища.

«У нас была такая любовь, романтические отношения. Он уехал после окончания училища домой в Иркутск, но обещал вернуться, подарил мне гитару, которую я повесила над кроватью. Через какое-то время я узнала, что там у него была девушка, на которой он женился, и она ждет ребенка. Перед тем, как я об этом узнала, ночью на гитаре неожиданно лопнули все струны!», – расскажет актриса.

Также Лариса Лужина вспомнила, как поступала и не поступила в театральное училище и как судьба все же «направила» ее во ВГИК.

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