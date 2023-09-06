Выставка участников проекта «Россия.Горизонты» прошла в рамках Московского Урбанистического форума состоялась

«Россия.Горизонты» - это проект на стыке моды, культуры и народных промыслов. Цель проекта - показать, что наша страна обладает великим наследием. Мы гордимся культурой России и вдохновляемся ей. Проект состоит из трех этапов: Презентация в Государственной Третьяковской галерее, Всероссийский конкурс и выставка в ГИМ, Россия.Горизонты.Практика.

1 сентября в рамках Московского Урбанистического форума, в зоне цветочной «Ротонды» состоялась выставка, на которой были представлены работы участников проекта «Россия.Горизонты» из Тулы и Иваново, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На выставке были представлены работы таких дизайнеров как - Ольга Чуба (бренд Reginleif, пуховые платки), Светлана Чиркова (бренд fox_red_box, керамические изделия), Роман Корневских (бренд ODA, современные кокошник) Дарья Быкова (бренд J_OBTA, одежда) и победительниц конкурса Татьяны Быковой и Светланы Катаргиной (бренд PERINNE, текстиль для дома).

Участники были рады возможности проявить себя и показать свои работы в рамках Московского Урбанистического форума.

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