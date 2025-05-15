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Стартовали съемки документального фильма «ANNA ASTI. ЦАРИЦА»

editor
By editor
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anna-asti
Фото © пресс-служба МТС

Онлайн-кинотеатр KION, продюсерский центр «АзБуки» и команда певицы ANNA ASTI приступили к съемкам документального фильма «ANNA ASTI. ЦАРИЦА» — истории создания стадионного концерта при сопродюсировании МТС Live. Шоу обещает стать самым масштабным событием года. Зритель сможет пройти все этапы подготовки представления вместе с певицей и её музыкантами, хореографами, танцорами балета и дизайнерами.  В фильме прозвучат как известные хиты ANNA ASTI, так и совершенно новые композиции. Режиссер фильма — документалист Дарина Умнова («Три секунды», «Данила Козловский. Герой своего времени», «И жили они долго и счастливо или почему динозавры вымерли», «Артерия Сибири»).

«Артистка 2024 года» по версии VK Музыка, «Лучшая певица» на «Премии Муз-ТВ 2024», «Хитмейкер года» по признанию «Жара Media Awards 2024». За последние три года поп-певица ANNA ASTI собрала в своей копилке больше сорока побед в различных музыкальных номинациях, а также более миллиарда просмотров клипов на видеоплатформах. Хиты «По барам», «Царица» и «Хочу быть…» не выходят из чартов самых прослушиваемых треков на стримингах. В 2023 году с полными солдаутами прошли три сольных концерта ANNA ASTI в московском МТС LIVE ХОЛЛ, а за последний год в рамках тура по России Анна дала уже больше 30 сольных концертов, каждый из которых собрал полные залы.

«Заглянуть за кулисы всегда интересно. Увидеть, как артист и его команда создают то, что потом станет масштабным шоу, — это совсем другой взгляд. Фильм позволит зрителям стать частью этого процесса, побыть с нами и разделить эти моменты. Надеюсь, они увидят меня настоящей. Хочу стать ещё ближе к своей аудитории, показать “изнанку” нашей работы и мою невероятную команду. В процессе можно увидеть много важного — и в себе, и в каждом из нас, то, что мы, возможно, раньше не замечали. Ведь всегда интересно посмотреть на себя со стороны», – рвссказывает ANNA ASTI.

«Этот проект раскрывает закулисье масштабного шоу «ANNA ASTI. Царица», показывая, как рождается магия на сцене. Зритель увидит весь процесс создания, от идеи до финального аккорда, и оценит труд огромной команды профессионалов. После успеха фильма «ANNA ASTI. Путь Феникса» мы представляем еще более масштабный проект о поп-иконе — личный и вдохновляющий. Наша цель — дать зрителю уникальный взгляд изнутри на мир шоу-бизнеса», – комментирует креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец.

«С командой ANNA ASTI мы работаем как продюсеры с самого первого альбома “Феникс”. В нашем тесном сотрудничестве мы прошли многое вместе: удивительное по красоте и масштабу шоу “Феникс”, последующий тур артиста, первый фильм «ANNA ASTI. Путь Феникса». И вот мы приближаемся к большому совместному стадионному шоу — это будет премьера и рекордная площадка для команды. Мы не могли не показать этот сложный, трудоемкий и не менее творческий процесс создания будущего сенсационного проекта  и, уверены, одного из главных ярких событий этого лета: для зрителей, артиста, команды и всей индустрии. Мы рады, что всё это будет отражено в фильме “Царица”. С каждым годом, шоу, концертом и фильмом мы открываем для себя вселенную под названием артист. И вы тоже всё это увидите в наших совместных работах с Аней, командой и KION», – говорит креативный продюсер МТС Live Дмитрий Шмелев.

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