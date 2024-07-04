Выставка «Воссоединение. Деисус XV века» открылась в Музее им. Андрея Рублева

Икона «Христос Вседержитель» XV века. Дерево, левкас, темпера, 83,2х58,5 см. Тверская областная картинная галерея

Выставка «Воссоединение. Деисус XV века» посвящена выдающимся, самобытным произведениям тверской живописи – иконам «Христос Вседержитель», «Богоматерь» и «Апостол Павел». Их судьба оказалась непростой. Много веков назад они входили в один деисусный чин – особый ряд икон, где святые изображаются в молении (греч. – деисис, дисус) Господу. Уже около ста лет эти памятники находятся в разных собраниях, не сохранилось даже сведений, для какого храма они создавались.

Благодаря реализации выставочного проекта все три иконы на время будут объединены в одном экспозиционном пространстве и впервые после долгого перерыва предстанут как художественный комплекс. Это позволит не только уточнить их образные и стилистические характеристики, но и по-новому взглянуть на творческую активность в Тверском княжестве – одном из наиболее значительных культурных центров Древней Руси.

Особенности стиля и иконографии свидетельствуют о том, что образцами для мастеров Деисуса послужили памятники греческого художественного круга. Манера ведущего иконописца, исполнившего образ Христа Вседержителя, сформировалась под влиянием константинопольской живописи первой половины XV века. Вероятно, деисусный чин был создан в третьей четверти XV столетия, в период относительной политической стабильности в тверских землях, незадолго до их присоединения к Московскому княжеству.

На выставке представлены экспонаты из собраний Музея имени Андрея Рублева, Тверской областной картинной галереи и частной коллекции. Куратор выставки – кандидат искусствоведения, ученый секретарь Музея им. Андрея Рублева М.И. Яковлева.

Икона «Богоматерь» XV века. Дерево, левкас, темпера, 84х60 см. Частное собрание

Икона «Апостол Павел» XV века. Дерево, левкас, темпера, 84х59,5 см. Музей им. Андрея Рублева