В рамках седьмого образовательного заезда «Нас не отменишь» в арт-кластере «Таврида» прошла арт-школа «Создавай.Таврида», ставшая заключительным тринадцатым Акселератором творческих проектов сезона 2023. Тридцать один участник презентовал индивидуальные проекты, восемь из них стали финалистами и получили наставничество от экспертов арт-школы.

Арт-школа «Создавай.Таврида» собрала молодых профессионалов разных направлений искусства и творческих индустрий, нацеленных на создание собственного проекта. Арт-школа стала заключительным, тринадцатым Акселератором творческих проектов от арт-кластера «Таврида». На протяжении недели под наставничеством экспертов участники дорабатывали уже существующие собственные проекты, оттачивали навыки расчета бюджета и составляли планы продвижения своих творческих инициатив. В финале арт-школы 31 участник представил экспертному жюри свои доработанные и оформленные в проект идеи. По итогам презентаций 8 участников стали финалистами и получили наставничество от экспертов арт-школы.

Алымова Наталья из Астрахани представила проект серии художественных мастер-классов «Сохраняй наследие», направленных на погружение в творчество астраханских художников через создание свободных копий в техниках, аналогичных оригинальным. Бобаренко Ян Игоревич проведает мастер-классы по гончарному мастерству для детей с ОВЗ и из малообеспеченных семей. Жительница Ижевска Демьянюк Анастасия представила проект разработки чат-бота про художников «Ё» с целью рассказать о творчестве дилжитал-художников родной Республики. Ергунева Карина из Самары создаст в городе открытую столярную мастерскую, которая станет своеобразным коворкингом для проведения курсов по столярному делу для молодых ребят.

Осипенко Алёна Игоревна поставит в Новороссийске обучающий спектакль под названием «Трудный экзамен», который расскажет о развитии коммуникативной культуры родителей и детей. В Новокузнецке благодаря проекту Крыловой Яны появится студия духового искусства для воспитанников детского дома-интерната «Альто». Смолянка Татарчук Екатерина организует в своем городе фестиваль под открытом небом «Винтажка.Фест», призванный через современные форматы рассказать молодежи о повседневной культуре в царские и советские времена. Настолько-ролевая игра по мифологии Республики Алтай состоится в селе Шабалино Республики Алтай благодаря проекту Шушакова Ивана.

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