Татьяна Степанова «Храм темного предка»

Помощник вспомнил байки старого шамана, накурившегося травы-дурмана, колдуна из дальних степей, где обитают желтые уйгуры. Мол, именно в сумеречный пограничный час ОН, ТОТ, КТО ХРАНИТ НЕБЕСНУЮ ГОРУ, и выходит из тайного логова на свою лютую охоту.

В издательстве «Эксмо» выходит новый триллер Татьяны Степановой, в котором Катю и Гектора Борщева ждет удивительное путешествие в горы Тянь-Шань. Никто не думал, что убитый ножом мужчина восточной внешности окажется сотрудником музея. Что он связан с пропавшей в тридцатые годы экспедицией орнитолога Велиантова, а в современной Москве есть те, кто готов на все, ради старой тайны. Вскоре из окна Зоологического музея выпадает женщина. Катя и Гектор оказываются свидетелями и слышат ее последние слова. Она говорит о том, что кто-то ждет на заброшенной станции Шагаево с очень важными доказательствами. Прибывшие туда полицейские опаздывают — курьер убит, а то, что он перевозил, только добавляет загадок. Все эти люди связаны с тайной экспедиции, которая слишком близко подошла к тайне уйгурского разбойника по прозвищу Дэв Хан. Жестокая легенда о чудовище-людоеде, горном великане, которого он считал божеством охраняла священную гору. Но что за секрет хранил пик Хан Тенгри на самом деле? Героям придется столкнуться лицом к лицу со служителями древнего божества и узнать правду.

Татьяна Степанова умеет строить идеальную детективную интригу, в которой проявляются все новые и новые детали преступления, которые в финале складываются в масштабную картину. По фактуре чувствуется, что автор знакома с работой полиции на собственном опыте, здесь правдоподобны даже самые невероятные происшествия. Сюжет затягивает с первых строк, а каждая глава заканчивается на самом интересном моменте. Мастерство в жанре остросюжетной прозы сочетается с умением создавать ярких персонажей, с которыми ждешь встречи.

«Храм темного предка» — это идеальная книга для тех, кто любит тайны прошлого, необычные легенды и мистический флер, за которым кроется злой умысел умного и опасного человека.