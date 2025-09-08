Выставку «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале “А-Я”» открыли в Москве

Центр «Зотов» и Музей AZ открыли совместную выставку «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале “А-Я”». Проект основан на исследовании раздела «Наследие» журнала неофициального русского искусства «А-Я», выходившего под редакторством Игоря Шелковского и Александра Сидорова с 1979 по 1986 год в Париже. Именно в «А-Я» впервые были опубликованы работы Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Олега Васильева и многих других. Помимо текстов о современном русском искусстве, на страницах издания публиковались манифесты и просветительские статьи об авангардистах 1910–1920-х годов, а также их произведения. Журнал «А-Я» не только знакомил западного зрителя с советским андеграундом, но и помогал художникам-авторам определить свое место в «истории искусства, выстроенной по магистральной линии движения авангарда».
Начиная с середины 1930-х годов работы художников, сегодня считающихся авангардистами, нельзя было увидеть: их произведения постепенно исчезли из экспозиций музеев, альбомов по искусству и читальных залов библиотек. Развернулась борьба с формализмом, чуждым социалистическому обществу. И только спустя 20 лет про авангард вновь заговорили, но при этом — его не очень хорошо знали. С конца 1950-х начинается последовательное, но по большей мере кулуарное исследование художественных течений начала XX века.
В этом отношении журнал «А-Я» является уникальным историческим документом. На страницах издания наследие русского авангарда было представлено в трех ракурсах: во-первых, через публикацию материалов первого русского авангарда в разделе «Наследие»; во-вторых, через так называемый «диалог» современных художников с историческим авангардом; в-третьих, через размышления об авангарде современного искусства. Здесь впервые увидели свет тексты Малевича, Филонова, Матюшина и Шаламова. Таким образом журнал способствовал переоткрытию многих теоретических и художественных концепций раннего авангарда в то время, когда советские журналы только начинали о нем писать.
Экспозиция выстроена вокруг диалога художников «первого» и «второго» авангарда, развернувшегося на страницах журнала, и объединяет более 350 экспонатов, среди которых работы Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Павла Филонова, Игоря Шелковского, Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Франциско Инфанте, Олега Целкова, Ивана Чуйкова и других. Издание, которое иногда называют «бумажным музеем» (по аналогии с «бумажной архитектурой»), выходит из плоскости журнального листа в пространство, и у зрителя появляется возможность пройти сквозь номера «А-Я», увидеть подлинные произведения и архивные документы, опубликованные в нем.
Архитекторы Александр Бродский и Наташа Кузьмина вписали в круглый план выставочного зала белоснежный «журнальный» куб. Внутри центрального объема зрители могут совершить экскурс по разделу «Наследие» на страницах восьми номеров: семи художественных и одного литературного. Разделы выставки «Комплекс Малевича», «Филоновская мифологема», «Случайная встреча», «Опять ангела нарисовал…», «Пора искусству вторгнуться в жизнь», «Окно расширенного смотрения», «Сам себя издат» и «Право слова» последовательно проведут посетителей по темам, волновавшим художников как в 1910–1920-х, так и в 1970–1980-х годах. Во внешнем периметре, за пределами куба, зрители могут ознакомиться с историей создания журнала, его значением для мировой и отечественной арт-сцены, а также с причинами прекращения его выпуска.
В экспозиции приняли участие почти 40 музеев и частных собраний, в том числе Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Московский музей современного искусства, Государственный музей В. В. Маяковского, Музей AZ, Архив Музея «Гараж», МИРА Коллекция, Stella Art Foundation, Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА», Alina Pinsky Gallery, Коллекция Антона Козлова, Коллекция Игоря Маркина и другие собрания.
К выставке предусмотрено издание каталога «Разговоры на бумаге: о наследии русского авангарда и неофициальном искусстве 1970–1980-х в журнале “А-Я”», призванный не только зафиксировать выставочный проект, но прежде всего — обнародовать исследовательскую работу, проведенную кураторской группой при подготовке выставки, и расширить пространство темы за счет привлечения современных исследователей, а также непосредственных участников художественной сцены 1970–1980-х.