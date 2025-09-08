Выставку «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале “А-Я”» открыли в Москве

Центр «Зотов» и Музей AZ открыли совместную выставку «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале “А-Я”». Проект основан на исследовании раздела «Наследие» журнала неофициального русского искусства «А-Я», выходившего под редакторством Игоря Шелковского и Александра Сидорова с 1979 по 1986 год в Париже. Именно в «А-Я» впервые были опубликованы работы Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Олега Васильева и многих других. Помимо текстов о современном русском искусстве, на страницах издания публиковались манифесты и просветительские статьи об авангардистах 1910–1920-х годов, а также их произведения. Журнал «А-Я» не только знакомил западного зрителя с советским андеграундом, но и помогал художникам-авторам определить свое место в «истории искусства, выстроенной по магистральной линии движения авангарда».

Начиная с середины 1930-х годов работы художников, сегодня считающихся авангардистами, нельзя было увидеть: их произведения постепенно исчезли из экспозиций музеев, альбомов по искусству и читальных залов библиотек. Развернулась борьба с формализмом, чуждым социалистическому обществу. И только спустя 20 лет про авангард вновь заговорили, но при этом — его не очень хорошо знали. С конца 1950-х начинается последовательное, но по большей мере кулуарное исследование художественных течений начала XX века.

В этом отношении журнал «А-Я» является уникальным историческим документом. На страницах издания наследие русского авангарда было представлено в трех ракурсах: во-первых, через публикацию материалов первого русского авангарда в разделе «Наследие»; во-вторых, через так называемый «диалог» современных художников с историческим авангардом; в-третьих, через размышления об авангарде современного искусства. Здесь впервые увидели свет тексты Малевича, Филонова, Матюшина и Шаламова. Таким образом журнал способствовал переоткрытию многих теоретических и художественных концепций раннего авангарда в то время, когда советские журналы только начинали о нем писать.

Экспозиция выстроена вокруг диалога художников «первого» и «второго» авангарда, развернувшегося на страницах журнала, и объединяет более 350 экспонатов, среди которых работы Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Павла Филонова, Игоря Шелковского, Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Франциско Инфанте, Олега Целкова, Ивана Чуйкова и других. Издание, которое иногда называют «бумажным музеем» (по аналогии с «бумажной архитектурой»), выходит из плоскости журнального листа в пространство, и у зрителя появляется возможность пройти сквозь номера «А-Я», увидеть подлинные произведения и архивные документы, опубликованные в нем.

Архитекторы Александр Бродский и Наташа Кузьмина вписали в круглый план выставочного зала белоснежный «журнальный» куб. Внутри центрального объема зрители могут совершить экскурс по разделу «Наследие» на страницах восьми номеров: семи художественных и одного литературного. Разделы выставки «Комплекс Малевича», «Филоновская мифологема», «Случайная встреча», «Опять ангела нарисовал…», «Пора искусству вторгнуться в жизнь», «Окно расширенного смотрения», «Сам себя издат» и «Право слова» последовательно проведут посетителей по темам, волновавшим художников как в 1910–1920-х, так и в 1970–1980-х годах. Во внешнем периметре, за пределами куба, зрители могут ознакомиться с историей создания журнала, его значением для мировой и отечественной арт-сцены, а также с причинами прекращения его выпуска.

В экспозиции приняли участие почти 40 музеев и частных собраний, в том числе Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Московский музей современного искусства, Государственный музей В. В. Маяковского, Музей AZ, Архив Музея «Гараж»‎, МИРА Коллекция, Stella Art Foundation, Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА», Alina Pinsky Gallery, Коллекция Антона Козлова, Коллекция Игоря Маркина и другие собрания.

К выставке предусмотрено издание каталога «Разговоры на бумаге: о наследии русского авангарда и неофициальном искусстве 1970–1980-х в журнале “А-Я”», призванный не только зафиксировать выставочный проект, но прежде всего — обнародовать исследовательскую работу, проведенную кураторской группой при подготовке выставки, и расширить пространство темы за счет привлечения современных исследователей, а также непосредственных участников художественной сцены 1970–1980-х.