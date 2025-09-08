«Они потрясли мир. Космическая музыка землян»

«Земляне» — одна из самых популярных групп советской эстрады. Их главный хит — «Трава у дома» — стал настоящим культурным феноменом. До сих пор запуски российских космических кораблей сопровождаются звучанием этой композиции. Нестареющий шлягер экипаж слышит по пути из гостиницы до автобуса, который следует на Байконур.

Поклонники готовы до хрипоты спорить, кого из «Землян» считать настоящими. За время существования группа не раз распадалась и вновь появлялась на сцене. Борьба за наследие коллектива разворачивалась как в залах суда, так и за их пределами. Единственное, в чем всегда были все единодушны: голос «Землян» — это Сергей Скачков. Именно он исполнил главные хиты 80-х, которые любят и поют до сих пор.

А началось все более полувека назад, в 1969 году. В Ленинграде группа студентов Радиополитехникума создает музыкальный коллектив, который чуть позже и получил название «Земляне». Жанры, в которых играют молодые люди — хэвиметал и хард-рок — в Союзе фактически под запретом. У них не было своих песен, только каверы на хиты зарубежных групп, но на концертах в зале не было свободных мест. Выступать приходилось полулегально, носили с собой поддельную бумагу с якобы утвержденным репертуаром. В многочисленных ленинградских клубах документ принимали за оригинал и разрешали музыкантам играть. Но однажды группа все же попалась в руки милиции. От проблем с законом спасли сами силовики в обмен на сделку. Сотрудничество с органами правопорядка было успешным, но недолгим.

В 1978 году коллектив распался. От него осталось только название и почетные грамоты. Музыканту Владимиру Киселеву предложили организовать новую команду и назвать ее по-старому – «Земляне», чтобы не переделывать документы.

Самой яркой страницей в истории группы стало появление в её составе Сергея Скачкова. Именно его голос подарил неповторимое звучание «космической музыке». В повседневной жизни артисты выглядели по тем временам неформально: куртки-косухи и джинсы. Но когда выступали на телевидении – преображались. Их узнавали на улицах, а поклонницы буквально преследовали. Музыканты давали сотни концертов в год, работали на износ, потому на традиционные кутежи не оставалось сил. Они стали первыми советскими рокерами, кто получил признание на Западе. Модельер Пьер Карден пригласил исполнителей выступить в его парижском театре и был восхищен их экспрессией.