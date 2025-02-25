Выставочный проект «Сергей Есенин. Бесконечная легенда» в МВК РАХ

Российская академия художеств и Воронежский Народный музей Сергея Есенина представляют выставочный проект «Сергей Есенин. Бесконечная легенда», приуроченный к 130-летию со дня рождения писателя, который продемонстрирует более 100 произведений живописи, графики и скульптуры современных художников на тему творчества С.Есенина. Дополняют экспозицию уникальные предметы и издания, связанные с жизнью одного из самых трогательных русских поэтов Серебряного века.

Основу выставки составляют работы из художественного фонда музея, значительная часть которого пополнилась благодаря регулярным «Есенинским пленэрам», проводимым на родине поэта – в селе Константиново Рязанской области с 2012 года.

В работе пленэра в разные годы принимали участие российские художники, в числе которых – академики Российской академии художеств Анатолий Любавин, Александр Быстров, Олег Савостюк (1927-2021), Михаил Кудреватый, Андрей Дубов, Сергей Гулевский, члены-корреспонденты РАХ Владимир Пименов, Александр Лавров, почётные члены РАХ Александр Золотых, Виктор Микитюк, Павел Золотов, Анатолий Костяников и почётный зарубежный член РАХ Глеб Отчик, стажер Творческой мастерской РАХ Евгений Ячный. Их натурные этюды и картины стали одни из первых приобретений Народного музея Сергея Есенина в Воронеже.

В 2012 году в фонд музея были переданы скульптуры академика РАХ Анатолия Бичукова (1934-2020), которые можно будет увидеть на выставке: гипсовая модель бюста Есенина для памятника, торжественно открытого в Воронеже в апреле 2007 года и ряд других работ мастера, посвященных известному писателю – бронзовая модель памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре в Москве и в селе Константиново. В 2023 году коллекция пополнилась барельефом «Есенин С.А.» выполненным народным художником РФ, Президентом Российской академии художеств Зурабом Константиновичем Церетели.

Уникальными экспонатами стали предметы из личной «есенинской коллекции» народного артиста РФ Сергея Безрукова, переданные им в дар Народному музею Сергея Есенина. Это прижизненные издания произведений поэта, два номера редкого журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном», швейцарский колокольчик из московского особняка Айседоры Дункан, подаренный Безрукову племянницей поэта Светланой Петровной Есениной.

Среди других редких предметов музея – часть бывшей коллекции Павла Пропалова, которую он собирал на протяжении более чем полвека. Это первый прижизненный сборник стихов «Радуница» 1916 года с автографом поэта литературному критику и поэтессе Зое Бухаровой, открытое письмо с фотографией Асейдоры Дункан, рукописный список поэмы «Чёрный человек», сделанный последней женой поэта Софией Толстой. Гордостью музея стал прижизненный карандашный портрет Сергея Есенина, выполненный в 1919 году театральным художником, одним из участников объединения имажинистов Борисом Робертовичем Эрдманом, который также можно увидеть в экспозиции.

Первая передвижная выставка «Сергей Есенин. Бесконечная легенда» впервые была представлена в 2019 году на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а затем прошла в Москве, Магадане, Южно-Сахалинске, на Курильских остовах, а также в Музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново.

Народный музей Сергея Есенина в Воронеже был создан в рамках меценатского проекта почетного члена Российской академии художеств Владимира Александровича Бубнова. Оригинальный, единственный в своем роде культурный объект был учрежден в 2010 году и открыт 23 марта 2012 года. Музей находится в исторической части города на одной из старинных улиц – Карла Маркса (Большой Садовой), которая получила среди воронежцев название «литературной аллеи». В постоянную экспозицию под названием «Есенин. Бесконечная легенда» вошли уникальные предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта, в том числе документы о рождении и учёбе Есенина, автографы стихотворений, загранпаспорт и бельгийская виза, фотографии поэта и его окружения, книги, предметы быта и писательского труда. Также в музее постоянно демонстрируется редкая кинохроника 1918 года, которой ранее не обладал Воронеж – чтение Есениным стихов на открытии памятника Алексею Кольцову в Москве. Особое место в экспозиции занимает «есенинская коллекция» Сергея Безрукова, а также переданные им в дар костюмы, в которых он снимался в фильме о Есенине режиссера Игоря Зайцева. В изобразительном фонде музея содержится около 200 работ. Первым живописным произведением стал парадный портрет писателя (2011) кисти Заслуженного художника РФ Евгения Щеглова. После «есенинских пленэров» коллекция пополнилась работами ведущих мастеров, академиков Российской академии художеств.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой РАХ) на основе пресс-релиза Народного музея Сергея Есенина в Воронеже.