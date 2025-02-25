Светская премьера киноверсии театрального хита «Павел I» собрала полный зал киноцентра «Октябрь»

Большая премьера проекта «Театр в кино» состоялась 21 февраля в киноцентре «Октябрь». Показ прошел с аншлагом. На самом большом экране страны московские зрители первыми увидели киноверсию телеканала «Россия-Культура» спектакля «Павел I» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Гости вечера также посетили автограф-сессию заслуженного артиста России Александра Олешко, который и исполнил роль Павла I. Тех, кто не успел на премьеру, 20 марта в кинотеатре «Иллюзион» ждет специальный показ киноверсии спектакля, после которого пройдет паблик-ток с Александром Олешко и Константином Куцем в рамках проекта «Театр в кино». Также показы уже проходят в крупнейших кинотеатральных сетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других) в более чем 70 городов России. Прокат киноверсии спектакля «Павел I» осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

Красную дорожку премьеры посетили исполнитель главной роли Александр Олешко, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, помощник президента РФ Владимир Мединский, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, владелец и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, заместитель генерального директора ВГТРК Геннадий Гохштейн, генеральный директор телеканала «НТВ» Алексей Земский, депутат Государственной Думы Александр Жуков, политик Дина Стоянова, юрист Михаил Барщевский, адвокат Анатолий Кучерена, депутат Мосгордумы и журналист Наталия Метлина, постановочная команда и актеры спектакля, в числе которых режиссер Наталья Ковалева, актеры Виталий Иванов, Игорь Карташев, Елена Сотникова, Андрей Зарецкий, Карен Овеян, Мария Риваль, Ирина Дымченко, Ирина Калистратова, Наталья Молева, Данила Гнидо, Вера Новикова, Дарья Щербакова, балетмейстер Виктория Куль, главный художник Театра имени Евг. Вахтангова Максим Обрезков, а также заместитель директора канала «Россия-Культура» и продюсер проекта «Театр в кино» Любовь Платонова, режиссер киноверсии Константин Куц, премьер Большого театра Игорь Цвирко, оперный певец Иван Гынгазов, режиссер Театра имени Евг. Вахтангова Владимир Иванов, писатель Лион Измайлов, народный артист России Александр Тихонов, кинорежиссер Вера Сторожева, народный артист России Игорь Угольников, заслуженные артистки России Анастасия Винокур и Екатерина Гусева, кинорежиссер и продюсер Джаник Файзиев, продюсер и режиссер Георгий Малков, поэтесса Лариса Рубальская, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева, заслуженные артистки России Олеся Судзиловская и Нина Шацкая, Сергей Дзебань, Дмитрий Губарев, певица Инна Рудник, Дарья Храмова, Илья Гуров и многие другие.

Перед показом с приветственным словом выступила куратор проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте: «Добрый вечер, дорогие зрители. Всегда рады видеть полные залы на наших премьерах. Такой интерес дает надежду на его большое будущее. Сегодня еще один спектакль – «Павел I» , еще один театр – Театр имени Евгения Вахтангова – выходят в большое всероссийское плавание. Киноверсия спектакля будет доступна в более чем 70 городах России. Но поскольку мы видим большой интерес к постановке, то рассчитываем на расширение росписи и увеличение показов».

«Все киноверсии, созданные для проекта «Театр в кино», – особый жанр. Выражаясь художественным языком, это полотно пишут два художника в четыре руки: театральный режиссер и режиссер киноверсии. В этом процессе крайне важно соблюсти баланс и сохранить все нюансы сценической версии и при этом обогатить постановку с помощью возможностей видеофиксации» – подчеркнула Наталья Литвинова, начальник Управления информационного взаимодействия и веб-ресурсов канала «Россия-Культура», предоставляя слово режиссерам.

Автор сценической версии и постановщик Наталья Ковалёва: «Спасибо всем, кто сегодня решил разделить с проектом «Театр в кино» этот праздник. У меня никогда не было мечты увидеть свою постановку на большом киноэкране. Единственное желание при создании спектакля, думаю, у каждого театрального режиссера – чтобы история допустила тебя в свои масштабы, а ты с этим справился. Но показать этот спектакль в кино вам мечтал другой человек – заслуженный артист России Александр Олешко. Он поделился этой мечтой с режиссером Константином Куцем, вместе с которым нам всем и удалось перенести работу на экран и показать вам. Наблюдая столько людей сегодня в зале, мне очень радостно осознавать такой интерес к истории нашей страны и желание погружаться в нее. Если у нас есть история, есть прошлое, что нас объединяет, то, мне кажется, у нас есть и будущее. Я хочу поблагодарить всех создателей спектакля и проекта «Театр в кино» и пожелать гостям интересного просмотра!».

Особенности создания работы прокомментировал режиссер киноверсии спектакля, главный режиссер телеканала «Россия-Культура» Константин Куц: «При работе над киноверсией мы старались в очень сжатые сроки сделать максимум. И по факту на выходе мы имели три версии спектакля – это 48 часов отснятого материала! Дальше уже началось то, что называется ювелирной работой. Именно благодаря Александру Олешко вы сегодня увидите то, что получилось. Хочу сказать спасибо своим коллегам и пожелать всем приятного просмотра».

Торжественная часть мероприятия завершилась речью исполнителя главной роли, заслуженного артиста России Александра Олешко: «Сегодня спектакль перешагнет театральную рампу. Мы очень надеемся, что так же, как вы нас приветствовали аплодисментами, вы примете нашу работу. Если в ваших сердцах он вызовет совершенно особенные чувства, если вы увидите телеграмму, которую мы сквозь толщи лет попытались в век двадцать первый принести от Павла I, то большей награды нам и не надо. Спасибо!».

Постановка «Павел I» рассказывает о России начала XIX века, противоречивой личности императора, погружает в мир его душевных метаний накануне трагической гибели. История самодержца, от которого зависели судьбы миллионов людей и который сам оказался в окружении смертельных врагов, нашла живой отклик у зрителей и театральных критиков.

Премьера спектакля состоялась в марте 2023 года, и с тех пор он неизменно собирает аншлаги – билеты раскуплены на месяцы вперед. В качестве литературной основы использованы пьесы Д. С. Мережковского «Павел I» и Е. Р. Симонова «Смерть Павла I». Историческая пьеса («драма для чтения») Дмитрия Мережковского «Павел I», написана в Париже в 1908 году и в конце года опубликована отдельной книгой. Сразу же после выхода книга была запрещена и конфискована как проявление «дерзостного неуважения к Высшей Власти…». Мережковский считал, что «антихристианское» начало в истории человечества проявляется прежде всего в стремлении человека своей волей разрешить глобальные противоречия жизни.

Автор сценической версии и постановщик Наталья Ковалёва средствами театра исследует судьбы исторических персонажей. Темы власти, человеческих отношений, экзистенциального одиночества делают постановку актуальной, оставляя зрителю пространство для собственных интерпретаций событий.

Киноверсия спектакля представляет собой особый жанр. Режиссер Константин Куц во время съемок использовал «обратный план» – кинематографический прием, когда камеры фиксируют актеров со спины, позволяя увидеть зрительские места. Таким образом кинозрители, из «будущего» наблюдая за событиями прошлого, невольно задумаются о дне сегодняшнем.

За роль Павла I Александр Олешко награжден театральными премиями «Хрустальная Турандот», «МК», «Золотой витязь» и многими другими. Исполнитель роли графа Палена Игорь Карташёв стал лауреатом премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».

В спектакле также заняты: Екатерина II – Ирина Дымченко; Александр – Юрий Поляк; Константин – Виталий Иванов; граф Пален – заслуженный артист России Игорь Карташёв; Мария Федоровна – заслуженная артистка России Елена Сотникова; Елизавета – Дарья Щербакова, Аннушка — Мария Риваль и др.

Сценографию и костюмы создал заслуженный художник России Максим Обрезков. Художник-гример – заслуженный работник культуры России Ольга Калявина. Музыкальным оформлением занималась Клавдия Тарабрина, художник по свету – Руслан Майоров, видеосценограф – Ася Мухина.