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«Вперёд, к Злотникову!», новый взгляд на наследие художника

editor
By editor
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Юрий Злотников. Пространственная комбинаторика
Юрий Злотников. Пространственная комбинаторика

Интерес к наследию Юрия Савельевича Злотникова (1930-2016) набирает обороты. Выставка-исследование в галерее-мастерской ГРАУНД Солянка — своевременный и важный этап в изучении творчества одного из крупнейших авторов современного российского искусства. Задача проекта — расширить представление зрителей о художнике, за которым закреплен ореол новатора-одиночки, и, вместе с тем, обозначить преемственность идей и междисциплинарных поисков, проходящих дискретной линией из XX века в век XXI.

Вектор этих поисков направлен на возвращение к первоначальному импульсу, приводящему в движение механизм восприятия и познания человеком окружающего мира. Точкой отсчета здесь становится искусство Злотникова. Однако, следуя призыву, вынесенному в название выставки, драматургия может выстраиваться и от обратного — через практики и поэтики других авторов деконструируется и пересобирается восприятие искусства самого Злотникова.

«Вперед, к Злотникову!» — это новый взгляд на наследие художника через взаимодействие с произведениями других отечественных и зарубежных авторов.

На сопоставлении графических серий художника с ранними экспериментальными опусами зарубежного киноавангарда построена часть экспозиции выставки, расположенная на первом этаже. Через беспредметную анимацию и «визуальную музыку» Оскара Фишингера, Вальтера Руттмана, Ганса Рихтера, Викинга Эггелинга, Лена Лая, Мэри Эллен Бьют и Гарри Смита работы Злотникова обретают новое измерение, как если бы автор создавал их в непосредственном диалоге с режиссерами, минуя «железный занавес» — тем удивительнее, что некоторые из работ датированы теми же годами, что и Злотниковские «Сигналы».

Юрий Злотников. Эскиз. Промышленный дизайн. Конец 1950-х - начало 1960х. Бумага, гуашь. 28,5х20
Юрий Злотников. Эскиз. Промышленный дизайн. Конец 1950-х — начало 1960х. Бумага, гуашь. 28,5х20

На втором этаже размещены произведения Злотникова в контексте исследований в области психофизиологии зрительного восприятия, синестезии, авангардных педагогических практик и архитектуры. Становится очевидным, что разработки художника ближе всего психотехническим опытам Николая Ладовского и Алексея Гастева (известно, что с психофизиологом Николаем Бернштейном, занимавшимся основами биомеханики в Центральном Институте Труда Гастева, Юрий Савельевич общался в период работы над «Сигнальной системой»), а его скульптуры, которые публично не демонстрировались при жизни автора, коррелируют с визуальными элементами архитектурной графики Якова Чернихова.

В последнем зале масштабные панно Злотникова представлены вместе с графическими партитурами для синтезатора АНС Олеси Ростовской и инсталляцией «Машинное видение» медиахудожницы Камилы Юсуповой, исследующей принципы компьютерного зрения. Таким образом, от абстрактных опусов раннего киноавангарда через эксперименты на стыке визуального искусства, архитектуры и психофизиологии экспозиция подводит зрителя к размышлениям об алгоритмической природе языка Злотникова, предвосхитившего в своих серийных композициях язык программирования и компьютерного моделирования.

«Нахождение новых конструктивных посылов — вот что сегодня представляет действительный интерес; нахождение нового языка, который бы позволил вскрыть явление, еще неизвестное человечеству, — вот проблема, над которой необходимо работать» (Ю. Злотников, «У истоков “Сигнальной системы”»).

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