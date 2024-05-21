Актёр Александр Олешко выступил в Оренбурге со специальной программой проекта «Встречи для души»

19 мая в Оренбурге прошли два выступления заслуженного артиста России, известного телеведущего, актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александра Олешко. Концерты в рамках всероссийского проекта «Встречи для души» состоялись на сцене Областной филармонии при полной заполненности зала. Выступления рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Среди приглашённых зрителей были многодетные и приёмные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, семьи участников специальной военной операции. Проект «Встречи для души» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к Году семьи. Оренбург стал пятым городом в гастрольной программе проекта.

Для юной аудитории А. Олешко, совместно с Камерным оркестром филармонии, представил одну из известных сказок Шарля Перро «Кот в сапогах». Специально для этой постановки музыку написала талантливый композитор Валерия Беседина. Действие на сцене иллюстрировало песочное шоу художницы по песку Лилии Чистиной. Зрители отмечают, что представленный синтез искусств – художественное чтение, музыка, песочная анимация – создаёт неповторимую сказочную атмосферу на протяжении всего выступления.

Для более взрослой аудитории Александр Олешко провел творческий вечер-концерт «Негасимый свет». Концерт включал элементы интерактива. Зрители становились частью происходящего на сцене. Актёр взаимодействовал с залом, создавая атмосферу душевного тепла. Вечер был наполнен пародиями и историями из творческой жизни артиста. Вместе со зрителями актёр исполнил песни из советского кино и лирические композиции.

«Каждое выступление для меня – это возможность подарить частичку своей души. Искусство объединяет нас, наполняет радостью и помогает справляться с трудностями», – сказал заслуженный артист РФ Александр Олешко.

Организатором концертов проекта выступает АНО «Центр развития социальных проектов». Среди множества проектов Центра особое внимание уделяется поддержке приёмных семей. Директор «Центра развития социальных проектов» Армен Попов лично посещает с артистом все города гастрольного тура проекта и общается со зрителями.

«Совместное проведение времени родителей с детьми играет ключевую роль в укреплении семейных связей. Такие мероприятия, как посещение концертов и театральных постановок, способствуют созданию тёплой и доверительной атмосферы. Это не только помогает родителям и детям лучше понять друг друга, но и в конечном итоге счастливая и сплочённая семья – залог гармоничного развития ребёнка и благополучия всех её членов», – сказал генеральный директор АНО «Центр развития социальных проектов», руководитель проекта «Усыновите.ру» Армен Попов.

Напомним, концерты проекта «Встречи для души» проводятся в 10 российских городах. Их уже посетили свыше 6000 человек.