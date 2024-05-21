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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Три Мадонны в скалах Леонардо да Винчи

editor
By editor
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мадонна в скалах - леонардо да винчи

В истории человечества было немало интересных личностей и гениев, которые совершали открытия и создавали настоящие шедевры. Но среди них неизменно выделяется фигура мастера итальянского Возрождения Леонардо да Винчи. Казалось бы, за столько веков все его труды и живописные работы основательно изучены, но он через века подбрасывает все новые загадки. С февраля по май в Санкт-Петербурге вела свою работу выставка-дискуссия, организованная совместно Эрмитажем и Музеем Христианской культуры. И на ней зрителям была представлена «Мадонна в скалах».

Любителям и ценителям европейской живописи хорошо известно о двух работах художника, обе из которых получили это название. Одна «Мадонна в скалах» находится в Лувре в Париже, а вторая – в Национальной галерее Лондона. В Санкт-Петербурге публике была показана третью.

Долгое время считалось, что кто-то из учеников великого мастера создал подражание. Как и на известных ранее изображениях здесь есть все четыре фигуры – сама дева Мария, младенцы Христос и Иоанн, а также ангел. Указующий перст посланника небес таков, как на парижском шедевре. Так кому принадлежит авторство? И почему об этой Мадонне до сих пор почти никто не знал?

Для тех, кто не смог по каким-то причинам попасть на выставку, есть шанс узнать больше об уникальном и пока что мало изученном творении Леонардо да Винчи по книге Луки Томио, которую издал частный Музей христианской культуры, – «Леонардо да Винчи – флорентийский мастер в Милане в 1482/99 – 1506/13 гг. Три «Мадонны в скалах» из Парижа, Лондона и Санкт-Петербурга». Речь в ней пойдет не только о третьей «Мадонне в скалах», но и о предпосылках ее создания, о миланском периоде жизни и творчества художника и изобретателя.

Автор книги – историк, искусствовед, который основательно аргументировал свою точку зрения и поделился своими размышлениями. В его труде дан сравнительный анализ поз, положения рук, ракурсов; подробно расписаны живописные приемы, которыми пользовался художник; есть отсылки к другим его работам. Для любителей загадок в искусстве это издание станет жемчужиной коллекции.

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