Валерий Брюсов – поэт, интеллектуал, философ, виднейший символист. Выходец из купеческой среды и выпускник Московского университета, поклонник французских поэтов-символистов.

История семьи Валерия Брюсова, его годы учебы в университете, работа корреспондентом в период Первой мировой войны представлены в фотографиях, архивных документах, изданиях сборников стихов (куда же без изысканных «Весов»), личных вещах. Второй зал посвящён истории создания романа «Огненный ангел». И это – кабинет доктора Фауста, путешествие в Германию XV века.

«Огненный ангел», с одной стороны, роман безусловно символистский, с другой – исторический, где находится место и готическим мотивам, и демонологии, и средневековым сказаниям и легендам, и инквизиции, и охоте на ведьм, и личной биографии Валерия Брюсова. Портрет Брюсова работы Татьяны Гиппиус – в центре экспозиции. На ней же посетитель увидит и коллекцию горных пород и минералов, скульптуру Мефистофеля и его театральное воплощение Фёдором Шаляпиным в фотографиях (к слову, Сергей Прокофьев в 1927 году написал одноименную оперу по роману, премьера состоялась в 1955 году в театре Ла Фениче в Венеции). Зал, посвящённый «Огненному ангелу» – средневековый, где взору каждого открывается величественный Кёльнский собор, виды Рейнской области – место действия романа. Минералы – напоминание об алхимической деятельности средневековых учёных – обиталище доктора Фауста. Повсюду – цитаты из романа, всё же вместе – средневековая легенда в обрамлении символизма.

Выставку «Взлёт огня» к 150-летию со дня рождения Валерия Брюсова представили в Доме Серебряного века.

Марина АБРАМОВА

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