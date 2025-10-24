Якутская компания «Экстра Синема» планирует локализовать киноплатформу в Кыргызстане

В посольстве Республики Кыргызстан в столице РФ состоялась рабочая встреча генерального директора «Экстра Синема» Петра Чиряева и руководителя кыргызской компании «Атлант Синема» Акбарбека Баракова. На встрече обсуждались подходы к организации широкого доступа к качественному контенту — рассмотрен опыт компании «Экстра Синема» по разворачиванию сети кинозалов в Якутии.

В Кыргызстане ежегодно выпускается 50 собственных кинолент. При этом на 3300 населенных пунктов действует 49 кинотеатров, сосредоточенных в городах, таких как Бишкек и Ош. Для того, чтобы обеспечить жителей райцентров и сельских населенных пунктов доступом к кино, компания «Атлант Синема» реконструирует кинотеатры в малых и средних городах и селах. Инициатива реализуется по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова в рамках соглашения с Российско-Кыргызским Фондом развития (РКФР). Объем инвестиций в проект составляет 1 млн 550 тысяч долларов США.

Во время встречи Петр Чиряев и Акбарбек Бараков обсудили детали пилотирования и локализации «Экстра Синема» в Кыргызстане, наметили планы развития сотрудничества в области обмена контентом с партнерами – кыргызстанскими кинокомпаниями.

Напомним, Проект «Экстра Синема», созданный в технопарке «Якутия» и креативном кластере «Квартал труда» в 2022 году, представляет собой сеть кинотеатров нового поколения в Якутии. Разработка якутских специалистов появилась в ответ на потребности кинофикации небольших населенных пунктов на территории Российской Федерации. Технология включает в себя несколько ключевых компонентов: цифровую платформу, проектор и специализированное программное обеспечение. Оборудование представляет собой полноценную экосистему для кинотеатров, включая возможность подключения к единой автоматизированной информационной системе учета проката (ЕАИС), системы продажи билетов онлайн и использования «Пушкинской карты».

За два года компания открыла более 70 современных кинозалов в Якутии, обеспечивая доступ к кино жителям отдаленных населенных пунктов. В 2024 году проект получил статус участника Национальной технологической инициативы и поддержку Фонда НТИ. В 2025 году «Экстра Синема» вышла на международный уровень: первый зарубежный кинозал открыт в индийском Тиху (штат Ассам). В дальнейшем планируется открытие до 10 000 кинозалов по всей Индии в сотрудничестве с компанией Janta Cinema.