Промышленный дизайн – такой же компонент производства, как комплектующие и материалы

Недавно в Москве состоялась церемония награждения победителей премии «Лучший промышленный дизайн России». В этом году формат проекта впечатляет – более 500 заявок, 68 лауреатов. С прошлого года это федеральная инициатива, что свидетельствует о внимании государства к теме промышленного дизайна. О том, зачем нужны дизайн-конкурсы и какие меры поддержки индустрии сейчас необходимы, мы поговорили с PR-директором Центра промышленного дизайна Лаб 20/50 Татьяной Алексеевой.

— Зачем нужны подобные премии и как они помогают продвижению индустрии промышленного дизайна?

— Любые конкурсы нужны для продвижения сферы, на которую они направлены. «Лучший промышленный дизайн России» — не исключение. В последние годы к этой теме буквально приковано внимание, появилась дорожная карта по развитию отрасли, потом закон «О креативных индустриях».

Закономерно, что несколько лет назад основали и премию. Мы участвуем в ней традиционно, видим, как уровень заявок растет. А с ним и конкуренция. Это прекрасно. Значит, в нашей стране становится все больше талантливых команд и заметных проектов.

В этом году у нас сразу несколько наград – концепт игровой консоли победил в номинации «Дизайн средств обихода» в категории «Прототип». А дизайн лифтов Мослифт – занял 2 место в номинации «Дизайн средств транспорта».

И это очень круто. Кстати, дизайн консоли мы сделали в ответ на наше участие в профильной рабочей группе Минпрома РФ, мы состоим в ней с 2024 года. Проект яркий, знаковый, долгожданный миллионами людей.

Лифты же — отдельная гордость. В премии в этом году было сразу несколько проектов для производителей лифтов. Наша заявка поднялась выше всех. Мы работали в тесной связке с партнером, и потому это наш общий успех.

— Расскажите о дизайне игровой консоли. Проект выглядит космически.

— Это гаджет-трансформер, имеет два формата использования — стационарный и портативный. Он может быть интегрирован в домашнюю мультимедийную зону как цельное устройство или быть разделен на джойстик с классическим хватом и экраном с подставкой. Переключение между форматами — за счёт встроенной док-станции. Тут использованы тактильно приятные материалы высокого качества, чтобы длительное использование консоли было удобно было максимально комфортным для пользователей.

Дизайн вдохновлен культовой формой советской архитектуры – силуэтом железобетонного забора ПО-2. Это придаёт устройству национальную идентичность и делает его узнаваемым.

— Кажется, что промышленные дизайнеры – настоящие творцы. Но это со стороны. А по вашему мнению, чего в пром дизайне больше, искусства или техники?

— Большая ошибка думать, что промышленный дизайн занимается лишь эстетикой предмета. Это лишь вершина айсберга. А в его основе лежат колоссальные знаний в эргономике, материалах, способность анализировать и насмотренность. Творчество тоже есть. Но отлично выверенное и хорошо обоснованное. Ведь строго говоря, промышленный дизайн – не искусство, а помощник бизнеса.

— А в этой связи искусственный интеллект – помощник или соперник дизайнера?

— ИИ сейчас активно развиваются и неправильно было бы не использовать все возможности, которые дает нейросеть.

В промышленном дизайне мы используем ИИ, чтобы ускорить рутинные операции, поиск идей, для проведения исследований и поиска образов. Возможно, для первых эскизов. Но финальное решение принимает человек. И именно он несет ответственность за то, насколько удобная получилась ручка у чайника и кнопка на телефоне. Насколько приятно ездить в вагоне метро или подниматься в лифте.

Поэтому для нас нейросеть – скорее помощник, а не соперник.

— Почему компании понимают, зачем нужен графический или веб-дизайн, но до сих пор сомневаются в необходимости работы с профессиональными пром дизайнерами?

— Несколько лет назад наша страна столкнулась с необходимостью ускоренно провести импортозамещение. Что поставило дизайн в авангард этих изменений. Но область его применения еще масштабней. Это инструмент, который поможет нашему производству перейти от импортозамещенных технологий к импортоконкурентным решениям. Для этого критично важно, чтобы промышленность и бизнес обратили внимание на пром дизайн. Действительно, до сих пор не все понимают, что это такое и зачем нужен. Для этого мы делаем огромную просветительскую работу, сняли фильм и выпустили книгу. Организуем лекции и мастер-классы. А также проводим курсы для инженеров и конструкторов – поскольку дизайн — такой же компонент продукта, как комплектующие или материала. И у национальных брендов должен быть российский дизайн.