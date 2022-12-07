Яндекс Музей заиграет цветомузыкальными красками

В преддверии Нового года Яндекс Музей озарится яркими красками. Праздничное настроение посетителям будут создавать экспонаты новой выставки: отечественные цветомузыкальные устройства конца 70-х – начала 90-х годов. Выставка «Цветомузыка» продлится весь декабрь и продолжится на новогодних праздниках. Она будет интересна людям любых возрастов. Взрослые смогут поностальгировать, вспоминая дискотеки своей молодости, а дети — полюбоваться красотой разноцветных огней, ведь каждый час посетителей будет ждать цветомузыкальное шоу.

Идея цветомузыки появилась ещё в конце XIX века — её предложил композитор Александр Николаевич Скрябин. Он сформулировал понятие «музыкально-цветовой синестезии» или «цветного слуха» — так Скрябин называл возможность ассоциировать музыку с цветом и светом. Спустя десятки лет советские инженеры смогли воплотить его идею и построить целую индустрию — среди молодёжи 80-х зародилась мода на самодельную цветомузыкальную аппаратуру. В те годы в СССР серийно производилось более 70 устройств. Некоторые из них были экспериментальными и так и не поступили в продажу.

В Музее можно познакомиться с единственной и самой полной экспозицией советских цветомузыкальных устройств. Её собрал инженер и коллекционер Роман Крылов, на это у него ушло несколько лет. Все экспонаты работают в такт музыке и действуют по единому принципу разделения звукового спектра на три или четыре полосы: низкие частоты отражаются красным цветом, средние — зелёным или жёлтым, высокие — синим. Одни модели предназначались для концертов, другие — для домашнего использования: такие устройства можно было подключить к проигрывателю, электрофону или радиоле.

Посетителей ждут 60 экспонатов: часть в Яндекс Музее в Москве, часть — в Санкт-Петербурге. Кроме того, в рамках регулярных вечером в Музее Роман расскажет об истории цветомузыки СССР и ключевых деятелях этого направления — лекции пройдут в обоих городах, расписание появится на сайте. Сама выставка завершится 10 января.

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