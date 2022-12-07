В России креативная экономика, вероятно, сложится в пяти-семи агломерациях

На Креативной неделе в Сибири президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Координационного совета ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Сергей Матвеев выступил с лекцией «Проклятье колеи: люди, интеллектуальная собственность и мир креативных благ». Вот ее основные тезисы:

Постиндустриальная экономика построена на производстве и эксплуатации результатов творческой деятельности. Ее основной ресурс не природные богатства или промышленные мощности, а идеи. Именно за продукты, в которых воплощается творчество человека, люди готовы платить, именно они производят добавленную стоимость. Так, по данным WIPO, только c 2000 по 2014 год доход, обусловленный нематериальным капиталом, в 19 производственных отраслях возрос на 75%. Право возникает и охраняет то, что общество считает наиболее ценным. Если в промышленно-сырьевую эпоху важнейшим был институт традиционной собственности, то в реалиях креативной экономики ключевым становится институт собственности интеллектуальной: право использовать контент, технические решения, бренды.

Когда тот или иной вид активов становится более ценным, право на него «усиливается», а усиление права, в свою очередь, ведет к росту ценности актива. Пример естественного усиления защиты прав — антипиратский меморандум, секторальная сделка, заключенная несколько лет назад «Яндексом» с крупнейшими медиакомпаниями. Пиратские ссылки в выдаче вряд ли могли бы кого-то заинтересовать, не пользуйся видеоконтент популярностью. Когда в результаты интеллектуальной деятельности, например кино, инвестируются деньги, а распоряжение правами на них приносит ощутимый доход, становится критически важно защитить интеллектуальные права. Как раз поэтому медиаиндустрия ищет все новые и новые способы борьбы с пиратством, от судебных до технологических, от черных списков до белых.

Креативная экономика — это экономика человеческого капитала. Однако одних лишь знаний и талантов недостаточно. Необходима система институтов, позволяющая преобразовать эти знания и умения в экономические блага. Интеллектуальная собственность — как раз один из таких институтов, который для креативной экономики является центральным. Когда интеллектуальные права защищены недостаточно, рынок нематериальных активов и инвестиции в них неразвиты. В России с защитой интеллектуальных прав все развивается хорошо. А другие институты запаздывают в развитии. Налогообложение при создании и использовании интеллектуальной собственности, обороте соответствующих имущественных прав по-прежнему ничем не отличается от обложения золотодобычи или деревообработки. Финансовые институты, прежде всего банки, и инвесторы просто не различают интеллектуальную собственность в качестве возможного обеспечения по кредиту. В итоге сигнал людям, «человеческому капиталу» дается однозначный: куда разумнее заниматься не креативом, а сельским хозяйством. Адаптация системы налогов, финансов, инвестиций, инфраструктуры к потребностям креативной экономики — это и есть строительство новых институтов, преобразующих таланты в экономические активы.

Важно, чтобы эти новые институты, сам процесс их создания отвечали базовым ценностным установкам общества. Об этих установках писал социолог Герт Хофстеде. Скажем, одна из установок, которые он выделял, — готовность к долгосрочному планированию. Если взглянуть на Японию и Китай, то им вполне подходит планирование в горизонте 15–25 и даже больше лет. В России тоже готовы ждать положительных изменений, но горизонт скорее три–шесть, максимум девять лет. Эта установка неявно проявляется в том числе в регуляторике, достаточно вспомнить советские пятилетние планы или современный 172-ФЗ, который устанавливает сроки среднесрочного стратегического планирования в районе шести лет, а далее — долгосрочное.

Своеобразный «индивидуализм» российского общества, в свою очередь, проявится в том, что оно скорее поддержит не абстрактные инновации, а, например, развитие конкретных сервисов или типов транспорта. От того, насколько меры поддержки, предложенные государством, будут отвечать базовым установкам общества, во многом зависит успех перехода от промышленно-сырьевой модели экономики к креативной.

В России креативная экономика пока что «не взлетела» по двум причинам. Во-первых, те инструменты, которые заимствуются из мирового опыта, зачастую не соотносятся с ценностными установкам российского общества. Люди их попросту «не считывают и не воспринимают». Во-вторых, мешает несистемность шагов, их недостаточность. Например, выдают гранты талантливым людям, открывают креативные кластеры — создают инфраструктуру, поддерживают предпринимательство, но при этом не трогают налогообложение или финансово-кредитную систему. В итоге необходимое условие перехода к креативной экономике не выполняется, а российские мозги или результаты их творчества, будь то художественное или научно-техническое, находят себе применение в иных юрисдикциях с более подходящими институтами. В конце концов, Google создан при ключевом участии наших соотечественников, и этот ряд можно продолжать долго, а примеры находить как современные, так и столетней давности.

Тем не менее многие известные человечеству инструменты развития креативных индустрий в России в том или ином виде присутствуют. Это позволяет рассчитывать, что в перспективе ближайших десяти лет креативная экономика сложится хотя бы в пяти-семи крупных агломерациях, среди которых точно будут Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Казань. В этих регионах относительно однородные ценностные установки, которые только нужно точно измерить и под которые нужно подобрать институты и механизмы их строительства.

В более общем виде креативные индустрии «выстрелят» там, где сомкнутся банковская система, сильная защита интеллектуальной собственности и цифровая инфраструктура, радикально снижающая транзакционные издержки как в области права, так и в области финансов. Собственно, сеть РЦИС.РФ как блокчейн-инфраструктура оборота интеллектуальных прав во многом обеспечивает такую сцепку. После того как сведения об объектах и правах на них записаны в распределенном реестре, интеллектуальная собственность превращается в цифровой актив. Под такой актив банки или венчурные фонды могут выделять оборотные кредиты или иные типы инвестиций. В то же время цифровая инфраструктура обеспечивает оборот этих активов: экспорт, лицензирование и т. д. Формируется совершенно новый цифровой рынок интеллектуальной собственности.

В тех точках, где финансовая система, сильная защита интеллектуальной собственности, цифровая инфраструктура и достаточное количество навыков и знаний соберутся вместе и возникнут первые устойчивые территории, которые успешно переходят от сырьевой и промышленной к креативной экономике и где динамика последней станет определяющей развитие территории и ее жителей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.