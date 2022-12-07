Сокровища под землей: алюминий в метро

Современный метрополитен немыслим без алюминия – это подтвердят метростроевцы, энергетики, архитекторы и вагоностроители. Но все же первое и главное впечатление на всех посетителей метро производит именно архитектура подземных дворцов. Об этом – в новом материале «Алюминиевого Вестника».

Архитектура подземки

Впервые большие поверхности из алюминия для отделки интерьера метрополитена стали использовать в 1970-е годы. В 1972-м архитектор и проектировщица объектов Московского метрополитена Нина Алешина предложила анодированный алюминий для облицовки колонн на станции «Октябрьское поле». На открытой три года спустя «Щукинской» анодированным «под бронзу» алюминиевым профилем были облицованы путевые стены. На станции «Медведково» Калужско-Рижской линии (построена в 1978 г.) установили пирамидки, штампованные из анодированного под цвет светлой бронзы алюминия, которые символизируют ледяные глыбы. Позднее, в 1990 году, на станциях «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» («Улица Подбельского») алюминиевым профилем были отделаны путевые стены и часть потолков.

Однако широкое использование – когда целые поверхности изготовлены из большеразмерных панелей – алюминий получил около десятилетия назад. Внедрению алюминиевых решений в архитектуру подземки поначалу мешали сугубо технологические ограничения. «Раньше завод в Видном производил один-два вида экструдированного облицовочного профиля, – уточняет главный архитектор АО «Метрогипротранс», член правления Союза московских архитекторов Леонид Борзенков. – После перерыва во второй половине 1990-х годов появились первые импортные изделия, затем быстрыми темпами развивалось собственное производство. С конца 2000-х годов технологии позволили изготавливать широкоформатные изделия, затем появилось структурное остекление на базе алюминиевого профиля».

Оптимальный материал

Высокая прочность, легкость, стойкость к химическому и абразивному воздействию и возможность проводить дезинфекцию агрессивными средствами делают анодированный алюминий оптимальным материалом для использования в метрополитене с учетом особенностей его строительства и огромного пассажиропотока. Алюминиевая отделка в метро повышает долговечность и надежность конструкций при эксплуатации в экстремальных условиях: смена температур, вибрационные и ветровые нагрузки и т.п.

У алюминия есть ряд ключевых преимуществ по сравнению с другими облицовочными материалами. Небольшой вес заготовок позволяет облегчить возведение объектов метрополитена, перемещать на стройплощадку конструкции заводской сборки. Повышенная коррозионная стойкость изделий из алюминия дает возможность эксплуатировать строительные объекты в агрессивных средах – вблизи грунтовых вод и постоянной грязи и слякоти.

Алюминий прочный и в то же время пластичный металл. А ведь эксплуатация ограждающих конструкций (отделок стен) происходит в условиях повышенного уровня вибраций от движения поездов метро. Само собой, нужно учитывать и неизбежное соприкосновение с элементами одежды, аксессуаров и багажа пассажиров, способными повредить поверхности – пуговицами, заклепками и т.д. Увы, нельзя забывать и о вероятности намеренного нанесения ущерба объектам метро – вандализма.

И наконец, применение алюминиевых конструкций дает возможность экономить средства на их обслуживании на всем протяжении жизненного цикла сооружения. Можно сократить затраты на техническое обслуживание конструкций метро, закупку специальных средств обработки путевых стен и отделочных материалов, а также на обучение персонала уходу за отделкой.

В стиле хай-тек

Современный метрополитен строится в стиле хай-тек. Интерьеры пересадочных пунктов выглядят футуристично и урбанистично, подчеркивают простоту и лаконичность пространства. Сотовые алюминиевые панели – оптимальное решение для данной архитектурной задачи.

Именно высокие технологии позволяют создавать едва ли не любые формы. Скажем, на станции «Лефортово» можно увидеть матовый купол из гнутых сегментов алюминия, расписанный вручную. При помощи алюминия были реализованы интересные и современные решения для станций «Мичуринский проспект», «Савеловская», «Авиамоторная» и «Электрозаводская». Витражи, сотовые панели и панели с принтом, защитные зонты, солнцезащитные панели, вертикальные реечные панели на потолке – алюминий присутствует практически во всех элементах станций.

Если проектировщик сегодня в чем-то ограничен с точки зрения технологий, то это, например, из-за отсутствия трехмерных пространственных или сферических панелей –поверхности двоякой кривизны пока произвести непросто. Но, по словам Леонида Борзенкова, и эта проблема со временем будет решена.

Как отмечает эксперт, наиболее популярные решения из алюминия в современном метро – это большеформатные витражи, сотовые панели, которые придают масштаб всему сооружению. Такие панели держат абсолютно ровную поверхность, в то же время из них можно сделать гнутые поверхности в виде зонтов. В отделке потолков популярны системы из тонкого алюминиевого листа и штампованные изделия – 3D-перфопанели и ячеистые потолки Грильято.

Алюминий прочный, геометрически стойкий, держит форму. Более того, сотовые алюминиевые панели при обжиге ведут себя лучше, чем обычные из более толстого металлического листа – соты из алюминиевого листа внутри панели позволяют работать конструкции подобно радиатору.

Ассоциация в метро

Продукцию членов Алюминиевой Ассоциации можно встретить на десятках станций Московского метрополитена. Так, компания «Алюком», специализирующаяся на изготовлении конструкций, облицовки и декоративных изделий из алюминия, приняла участие в создании 40 станций. Собственная разработка предприятия – панели RD.S, имеющие сложную рифленую структуру. Комбинирование трех типов панелей создает игру света в зависимости от освещения, придавая индивидуальность интерьеру каждой станции.

Алюминиевые композитные панели Goldstar производства компании «Алюминстрой» использовались в отделке станций «Селигерская», «Саларьево», «Румянцево», «Беломорская» и других. Предприятие осваивает современные технологии широкоформатной УФ-печати на алюминиевых панелях, которые позволяют получать оригинальные текстуры в самых разных оттенках – от дерева до бетона. Благодаря высокой стойкости покрытия к истиранию и воздействию неблагоприятных атмосферных фактов срок эксплуатации этих элементов превышает 20 лет без потери защитно-декоративных качеств.

РПО «Албес» поставило свои изделия для более чем 20 станций метро, среди которых – «Парк Победы», «Солнцево», «ЦСКА», «Раменки», «Деловой Центр». Для Московского метрополитена предприятие произвело более 150 тыс. кв. метров продукции из алюминия. Ассортимент включает металлическую реечную потолочную систему Perfaten Anchor An-200 и Албес 30ВD, растровый потолок, потолочные перфорированные алюминиевые панели Perfaten 3D, стеновые и потолочные алюминиевые трехслойные панели с сотовым заполнением, фасадные алюминиевые трехслойные панели и ламели с сотовым заполнением и фотопечатью. Для внешних стен вестибюля и вентиляционных киосков станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии в РПО «Албес» произвели и поставили алюминиевые сотовые ламели-перголы Perfaten Alcore Al Pergolato разных форматов.

Белорусский завод архитектурного анодирования КТМ-2000 принял участие в создании двух станций Московского метрополитена Большой кольцевой линии – «Мичуринский проспект» и «Зюзино». Задача заключалась в основном в анодировании, а в некоторых случаях в изготовлении облицовочных элементов и алюминиевых конструкций.

Как будто серебро!

Алюминиевые рельефы художника и скульптора, Народного художника Российской Федерации Александра Рукавишникова украсят станцию «Авиамоторная», а коллажи его живописных сюжетов уже воплощены в оформлении путевых стен новой станции метро «Сокольники». Вот, что мастер говорит о своей работе с алюминием: «Алюминий – материал для меня совсем не новый. Я думаю, что первую вещь я сделал году так в 76-м. Это был монтажник-строитель с античным торсом. Отполировал, и мне понравилось, как полировку воспринимает алюминий, как чернится – как будто серебро! И с тех пор, я думаю, процентов двадцать у меня вещей, сделанных из алюминия».

Для станции «Мичуринский проспект» в КТМ-2000 выполнили анодирование листов в цвет «платина» (код цвета C51/E6), а на некоторые листы нанесли гальваническую печать в виде узоров «лепестки». Эти листы использовались при изготовлении сотовых кассет для отделки путевых стен, потолков и декоративных подвесных потолочных панно. Анодирование готовых кассет в желто-оливковый цвет из палитры Sandalor (код цвета S100-0/E0) на станции «Зюзино» – тоже работа специалистов КТМ-2000.

Декор и не только

Кроме декоративной функции у алюминия в метрополитене есть еще и технологическая. На станциях глубокого заложения из него делают водозащитные зонты. В прежние времена водозащитные зонты представляли собой сложную многослойную конструкцию на стальном каркасе, которую нужно было штукатурить и красить, позднее появились стеклопластиковые зонты, при всей технологичности их изготовления у них оставалась проблема с горючестью. Сейчас им на смену пришли зонты из алюминиевых сотовых панелей. Монтаж стал проще – на легкий металлический каркас накидывается алюминиевая панель с отбортовкой – и готово! С обратной стороны это водоотводящий зонт, а с лицевой – декоративный свод, который мы видим.

«Лучшая станция – это та, которая в проекте и еще не построена», – говорит Леонид Борзенков. И действительно, сегодня метро активно строится и в столичных городах, и в региональных центрах. Для многих местных компаний-застройщиков участие в проектах строительства метрополитена – это новый вид деятельности, сопряженный с применением новых материалов и технических решений на их основе. В связи с этим Леонид Борзенков отмечает: «Необходимо популяризировать алюминий для использования в метро. Инструментом может стать проведение вебинаров на онлайн-площадке Алюминиевой Ассоциации, а также конкурсов под эгидой Союза архитекторов России».

«Сейчас самое ходовое в метро – это алюминий. В основном алюминий с сотовым заполнением. То есть, два листа алюминия снизу, сверху, а внутри – сотовое заполнение тоже из алюминия, как соты в улье. Сотовое заполнение дает возможность делать абсолютно идеальную поверхность в любой ситуации. При монтаже, при эксплуатации геометрия не нарушается», – говорит Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России.

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