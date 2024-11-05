Юбилей главного художника Объединения «Гжель» Елены Сухоруковой

Гжель — уникальный пласт российской культуры, за которым стоят мастера, посвятившие жизнь сохранению традиций и поиску нового звучания бело-синего искусства. Одним из таких хранителем и продолжателем является Сухорукова Елена Борисовна, ведущий художник Объединения «Гжель». В честь празднования юбилея Елены Борисовны, мы раскрыли секреты её пути и узнали о внутреннем огне, вдохновении и любви к своему делу.

Первые шаги в профессии и путь в Гжель

Елена Борисовна пришла в Гжель не сразу как признанный мастер. В 1984 г. после окончания Абрамцевского художественно-промышленного училища имени В.М. Васнецова она попала в «Гжель» по распределению. В начале её профессионального пути преобладали сомнения — работа казалась ограниченной, а простота традиционного промысла не увлекала. Но именно благодаря стойкости и труду она превратила простое ремесло в настоящее искусство.

«Не могу сказать, что была сильно воодушевлена. Я понимала, что народный промысел – это достаточно узкие рамки. А моя специальность «художественная керамика» предполагает владение смежными навыками в гончарном деле, лепке и росписи. То есть весь спектр керамической деятельности был освоен, навыки и знания были получены. А здесь все четко – от сих и до сих. Но нужно было начинать работать…»

Начав в живописном цехе «Бахтеево» художником-исполнителем, Елена Борисовна столкнулась с трудностями, которые заставили её усомниться в своих навыках, но и именно они сделали её сильнее.

«Я рада, что меня посадили на поток, ведь я абсолютно ничего не могла из того, что требовалось…Даже наборный мазок сделать не могла, ничего не получалось. Я сильно раздражалась. Конечно, было задето самолюбие. Ведь я была дипломированным специалистом. Пришлось много трудиться. Техника и скорость — вот что дал поток», — вспоминает она о первых днях работы.

Этот этап стал решающим, несмотря на низкие заработки и высокую конкуренцию. Благодаря поддержке старших коллег Елена Борисовна не только быстро освоила техники, но и вскоре оказалась в творческой группе. Этот коллектив стал настоящей творческой лабораторией, где каждый день рождались новые идеи и изделия, что в итоге превратило её из ученика в наставника для других.

«Мне повезло, что в то время в гжельском силикатно-керамическом техникуме преподавали художники творческой группы. Они нас заприметили: я была не одна, была целая группа. Художники взяли нас под крыло: привлекали на все мероприятия, брали на выставки и в запасники Государственного исторического музея. В такие места, куда с улицы попасть невозможно. Это был очень полезный опыт. Они мотивировали нас. Чем больше я вникала в процесс, тем интереснее становилось. Появилось желание реализовать себя, стали появляться первые творческие работы. В то время творческая группа – это ударный коллектив. Здесь делали высокохудожественные изделия. Я застала плеяду наших звезд: Татьяну Дуншову, Зинаиду Окулову, Людмилу Азарову, Геннадия Денисова, Василия Авдонина…

Молодое звено тогда тоже очень активно работало. Это был большой энергетический котел, где постоянно создавалось что-то новое. Все располагало к творчеству. Из исполнителей я перешла в художники, а затем и в ведущие художники».

Формирование стиля и вдохновение

В искусстве гжели, казалось бы, ограниченная палитра белого и синего только подстегивает к поиску уникального подхода. По словам Елены Борисовны, именно этот минимум цветов открывает безграничные возможности для самовыражения. Постепенно, путем проб и ошибок, она наработала свой узнаваемый почерк.

«Своего стиля, почерка тогда еще не было, ведь его очень сложно найти. Вокруг столько художников, и они все очень талантливы, а так хотелось найти свои элементы. Понятно, что наши возможности все-таки ограничены: белый и синий цвет. При этом нужно сделать так, чтобы ты был узнаваем. Битва была за каждый листок… Была творческая ревность. Особенно со стороны старшего поколения. Зато это служило стимулом для развития. Сейчас считаю, что мой конек — подглазурная роспись кобальтом. Я все-таки специалист классической школы. Кобальт мне больше понятен: я знаю, как сделать его выразительным».

На вопрос: не кажется ли гжель однообразной, Елена Борисовна отвечает уверенно: «Нет, что вы?! Поверьте, что чем меньше палитра, тем больше это развивает фантазию.»

Вдохновение художница находит вокруг — случайные сцены из повседневной жизни становятся новыми сюжетами, которые воплощаются в фарфоре. Особенное место в её творчестве занимает материнство. Тема детства и семьи нашла своё отражение в мягких и трогательных образах, наполненных теплотой и добротой.

«Нас вдохновляет то, что нас окружает. Когда я стала мамой, меня очень вдохновляло материнство. Ведь растущие дети — это кладезь тем: сами малыши, их увлечения, сказки, которые читаешь им на ночь… Это какие-то наблюдения со стороны. Вот идешь по улице: едет женщина на велосипеде, возле магазина дедушка продает корзины. Темы не нужно искать, они вокруг нас.»

Сохранение традиций и поиск нового

Елена Борисовна считает, что традиции гжели нужно развивать и осовременивать, следуя мировым тенденциям и актуальным потребностям покупателей. Классика остается неизменной, но художница всегда стремится к инновациям, используя современные композиционные решения и формы.

«Невозможно повторять одно и то же. Хочется идти в ногу со временем. Мне интересно, что делается в мире. Поездки, выставки… Ты смотришь, что нравится людям, чем они интересуются. Ведь мы работаем для нашего покупателя. Конечно, мы отслеживаем все модные тенденции. Наши работы должны быть актуальными и современными. Классика никуда не исчезнет, но она не препятствует применению новых композиционных решений и новых форм. Если посмотреть на историю гжельского промысла, то она в постоянном развитии. Смотришь и думаешь: «Боже! Это гжель и это тоже гжель!» Хочется использовать опыт классиков, но уже в современном звучании.»

Любимые произведения

На вопрос о своих любимых произведениях Елена Борисовна ответила просто: «Это мои дети… Каждая работа – это страница жизни. Ты перелистываешь и со временем смотришь уже отстраненно… Скорее есть вещи, на которые смотришь критически с течением времени, а есть вещи, которые не раздражают».

Молодым художникам

Елена Борисовна обратилась к молодым художникам с наставлением:

«Не надо бояться трудностей, которые готовит судьба. Нужно пользоваться тем, что жизнь предлагает в данный момент, стараться увидеть все хорошее, что есть в жизни. Быть готовым к тому, что сразу может не получиться. И четко это для себя уяснить, чтобы не падать духом. И, конечно, прислушиваться к советам старших товарищей, ведь именно они помогают раскрыть потенциал и заложить основу для будущих побед».

Каждая работа Елены Борисовны — это страница её жизни, воплощенная в фарфоре и кобальте, и каждое изделие — дань уважения традициям, живым и глубоким, словно сама Россия. Её вклад — это пример бескорыстной любви к искусству и вдохновения для всех, кто соприкасается с гжелью.

Поздравление