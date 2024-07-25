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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юго-Западный округ через объектив

editor
By editor
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Екатерина Коломенская. Солнечная прогулка

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка фотографий «Юго-Западный округ через объектив». В фотопроекте приняли участие молодые жители округа. Более ста работ выставки были отобраны благодаря Окружному детско-юношескому конкурсу, проведенному Моим досуговым центром «Атлант».

На конкурс было заявлено около трехсот фотографий ребят от 15 до 20 лет, для зрителей в Галерее Беляево представлены лучшие кадры в нескольких номинациях. Молодежные работы будут дополнены фотоработами куратора выставки – Арсения Устинова, а также фотографов, сотрудников пресс-службы Префектуры Юго-Западного административного округа Москвы – Германа Тарасова, Анны Рыбаковой и Екатерины Аверьяновой.

Юго-Западный административный округ, выделяющийся благоприятной экологией, развитой инфраструктурой, богатой историей, культурной, социальной и спортивной жизнью передан через призму фотообъективов жителей округа. Экспозиция представляет собой фотоснимки, которые участники сделали на фотоаппарат и телефон. На них запечатлены моменты повседневной жизни – события и люди, природа и городские кварталы.

На выставке можно будет увидеть кадры макросъёмки, интересные работы с линейной перспективой, жизнь в движении, уникальные снимки дикой природы, домашних питомцев, городские пейзажи с высоты птичьего полета и любимые улицы в предрассветном тумане. Задача проекта – показать то, что вдохновляет подрастающее поколение, каким видит наш округ и какими открытиями готова поделиться современная молодежь, а жителям округа дать возможность поближе рассмотреть обитателей парков и знаковые места округа, взглянуть на привычные вещи по-новому.

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