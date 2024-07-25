Екатерина Коломенская. Солнечная прогулка

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка фотографий «Юго-Западный округ через объектив». В фотопроекте приняли участие молодые жители округа. Более ста работ выставки были отобраны благодаря Окружному детско-юношескому конкурсу, проведенному Моим досуговым центром «Атлант».

На конкурс было заявлено около трехсот фотографий ребят от 15 до 20 лет, для зрителей в Галерее Беляево представлены лучшие кадры в нескольких номинациях. Молодежные работы будут дополнены фотоработами куратора выставки – Арсения Устинова, а также фотографов, сотрудников пресс-службы Префектуры Юго-Западного административного округа Москвы – Германа Тарасова, Анны Рыбаковой и Екатерины Аверьяновой.

Юго-Западный административный округ, выделяющийся благоприятной экологией, развитой инфраструктурой, богатой историей, культурной, социальной и спортивной жизнью передан через призму фотообъективов жителей округа. Экспозиция представляет собой фотоснимки, которые участники сделали на фотоаппарат и телефон. На них запечатлены моменты повседневной жизни – события и люди, природа и городские кварталы.

На выставке можно будет увидеть кадры макросъёмки, интересные работы с линейной перспективой, жизнь в движении, уникальные снимки дикой природы, домашних питомцев, городские пейзажи с высоты птичьего полета и любимые улицы в предрассветном тумане. Задача проекта – показать то, что вдохновляет подрастающее поколение, каким видит наш округ и какими открытиями готова поделиться современная молодежь, а жителям округа дать возможность поближе рассмотреть обитателей парков и знаковые места округа, взглянуть на привычные вещи по-новому.