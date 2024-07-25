РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЦФОМеталлоинвест создал масштабные муралы на набережной в Старом Осколе и территории ОЭМК

Металлоинвест создал масштабные муралы на набережной в Старом Осколе и территории ОЭМК

editor
By editor
48
мурал река времени - старый оскол

Компания «Металлоинвест» в рамках празднования Дня Металлурга и 50-летия Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова (ОЭМК) открыла масштабные художественные росписи в Старом Осколе – на центральной набережной реки Оскол и здании шаропрокатного комплекса ОЭМК.

Мурал «Река времени» расположен на подпорной стене набережной, реконструированной при поддержке Металлоинвеста. Площадь росписи – более 600 кв. метров. Изображение посвящено вехам истории Старого Оскола – с древних времен до Великой Отечественной войны и строительства ОЭМК в 1970-е годы; настоящему города металлургов; и видению его будущего.

Автор мурала – всемирно известный российский художник и иллюстратор Глеб Солнцев. В разработке визуального стиля, смыслов и образов приняли участие сотрудники Металлоинвеста, Старооскольского краеведческого музея и администрации городского округа, горожане.

Автором мурала «За стальным характером» на здании шаропрокатного комплекса ОЭМК выступила художница, график и скульптор Дарья Коновалова-Инфанте. Одна из самых известных серий её работ – «Тайная жизнь вещей», основанная на проявлении скрытых смыслов изображённых объектов.

мурал-на-оэмк

Этот фирменный приём художницы получил продолжение в новой росписи на ОЭМК – через создание связей и ассоциаций между производственным процессом и повседневной жизнью, творчеством и увлечениями металлургов.

Изображение занимает две стены шаропрокатного комплекса. Общая протяжённость росписи – почти 300 метров, площадь – более 4 тыс. кв. метров. Использовано 2 тыс. литров краски 55 оттенков.

«Арт-объект будет привлекать внимание и вдохновлять как сотрудников, так и гостей предприятия, – уверен управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. – В ходе разработки эскизов команда проекта побывала в наших цехах, пообщалась с металлургами, узнала специфику нашей работы. У художников получилось показать, что ОЭМК – это живой организм со своей душой, воплощением которой являются наши замечательные сотрудники. Это настоящие профессионалы, активные и творческие люди».

Оба мурала созданы с использованием технологии дополненной реальности: сканировав QR-код с помощью смартфона, можно увидеть «ожившее» изображение.

Куратором проекта выступило бюро «Большое искусство» во главе с Ольгой Погасовой, специализирующееся на проектах паблик-арта.

Над созданием граффити работало творческое объединение стрит-арт художников Zukclub под руководством Сергея Овсейкина. Эта команда известна по многим крупным проектам уличной живописи в России.

Создание муралов в Старом Осколе – часть нового арт-проекта Металлоинвеста «Искусство созидания». К осени масштабные живописные произведения также украсят здания цехов других предприятий Компании – Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов в городах Губкин и Железногорск.

Предыдущая статья
Главная выставка страны рассказывает о награжденных медалями ВДНХ в разные годы
Следующая статья
Юго-Западный округ через объектив

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru