Юлианна Караулова стала обладателем зеленого «Золотого Граммофона»

29 ноября в «Крокус Сити Холле» отгремела главная музыкальная премия страны – XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». «Русское Радио» вручило 23 эксклюзивные золотые статуэтки, а также наградило Юлианну Караулову специальным призом: зеленым «Золотым Граммофоном».

Спецноминация, в которой артист награждается зеленым «Золотым Граммофоном», появилась в прошлом году. Тогда «Русское Радио» приняло решение особенно выделять исполнителя, который с особой ответственностью подходит к заботе об окружающем мире и прививает своим поклонникам правильные экологичные привычки.

Зеленую статуэтку на сцене «Крокус Сити Холла» Юлианне вручила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Юлианна Караулова не раз принимала участие в мероприятиях, ориентированных на защиту окружающей среды и просвещение молодежи.

«Юлианна, вы не просто сильная и талантливая, но и самая экологичная, – отметила Светлана Радионова. – У нас есть лозунг «Экология – дело каждого». И для меня большая честь сказать, что «Русская Медиагруппа» бережет то, о чем поет. То, где мы живем! И мы вам невыразимо благодарны».

«Это очень приятно и очень ответственно», – сказала Юлианна Караулова.