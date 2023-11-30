Postrigay Gallery х ívolga Home представили коллекцию текстиля для дома

В ресторане Omela прошел арт-бранч в честь выхода совместной коллекции текстиля для дома Postrigay Gallery и ívolga Home. Гостям было предложено специальное меню, а также проведен мастер-класс по сервировке стола от команды флористов-искусствоведов Мак.Бюро.

Гостей встречали основатели Postrigay Gallery и ívolga Анастасия Постригай и Ольга Малюга, а также художница Елизавета Вербицкая.

Среди них были: Екатерина Мухина, Валерия Сергеева, Стефания Маликова, Ксения Шипилова, Ксения Пожиткова, Арина Меладзе.

В коллаборацию Postrigay Gallery x ívolga Home вошли скатерти, плейсматы, раннеры и салфетки с принтами, созданными художницей Елизаветой Вербицкой. Подобное сотрудничество стало первым опытом для обоих брендов.