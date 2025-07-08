В Новгороде прошел интенсив в рамках Кинолаборатории полного цикла ФПРК

В Великом Новгороде прошла Северо-Западная Кинолаборатория полного цикла – образовательная программа Фонда поддержки регионального кинематографа и Союза кинематографистов РФ. В лаборатории приняли участие авторы из Архангельска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Пскова и Ленинградской области. За неделю они прошли интенсивную подготовку: от авторского замысла — до трейлера и презентации проекта на итоговом питчинге.

Семидневная программа лаборатории была построена как последовательный и интенсивный маршрут от идеи — к формулировке, визуализации и публичной защите проекта. Каждый день включал лекции, мастер-классы, индивидуальные консультации, показы фильмов с разбором и вечерние дискуссии.

Наставниками лаборатории стали режиссёр и сценарист Юлия Миронова и режиссёр монтажа Светлана Печеных. Под их руководством участники проходили через ключевые этапы: формулировали сверхзадачу, разбирались с логлайнами, структурой, конфликтом, выстраивали визуальный язык проекта и монтажную логику.

Одной из опорных тем лаборатории стало понятие «киноязыка» как системы выразительных средств. На первых занятиях участники исследовали драматургию и природу конфликта, разбирали структуру и логику построения сцен. Через просмотр и анализ фильмов они учились распознавать режиссёрские и операторские решения, этические акценты, силу высказывания и монтажную структуру.

Светлана Печеных отдельно работала с темой монтажного кино и его методологией: от приёмов и ритма до поэпизодного плана. Юлия Миронова вела лекции по построению портрета, жанровому выбору, работе с героем. Многие занятия сопровождались подробными разборами фильмов.

Специальные мастер-классы провели звёзды большого игрового кино. Оператор Алишер Хамидходжаев открыл лабораторию занятиями об изобразительных средствах и выразительном операторском подходе, подчёркивая важность органики кадра и внутреннего ритма.

Кинорежиссёр Анна Меликян прочитала открытую лекцию и индивидуально разобрала все игровые проекты, принимающие участие в лаборатории.

Отдельный блок интенсива был посвящён продюсированию и организации кинопроизводства. С лекцией выступила одна из кураторов новгородской лаборатории продюсер Дарья Гушан, а также состоялась встреча с генеральным продюсером Фонда поддержки регионального кинематографа Эллой Тухарели, председателем совета фонда Ларисой Солоницыной и креативным продюсером Кинолаборатории полного цикла ФПРК Ириной Шаталовой.

Особое место в программе заняла авторская лекция генерального директора Новгородского музея-заповедника, искусствоведа Сергея Брюна «Средневековье в кино. Почему получалось раньше и не выходит сейчас?». Спикер размышлял о том, как менялось визуальное представление прошлого на экране, почему старые фильмы о Средневековье выглядят убедительно, а современные нередко теряют достоверность.

Вечерами проходили кинопоказы и обсуждения фильмов, включая картины из программы кинофестиваля «Докер» и работы самих наставников.

Индивидуальные консультации, групповые разборы и репетиция питчинга стали важной частью подготовки к финальной презентации. Участники многократно редактировали свои логлайны, трейлеры и ключевые аргументы, получая профессиональную обратную связь.

Лаборатория в Великом Новгороде стала не просто образовательной площадкой, а полноценной средой практики и формирования авторского метода. Она показала, как методичное погружение, экспертное сопровождение и структурная работа с идеей помогают раскрыть её кинематографически.

Финальный питчинг и экспертная комиссия

Финальный питчинг прошёл 6 июля и стал настоящей кульминацией программы. Оценивали проекты не только наставники лаборатории и руководство фонда, но и ведущие профессионалы отрасли: режиссер Настя Тарасова, режиссёр и продюсер Татьяна Соболева, программный директор фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге Инна Демежко, продюсеры Дарья Холден, Светлана Зимагорова и Екатерина Строганова (Киностудия им. Горького), режиссёры Сергей Карандашов, Владимир Головнёв, Дмитрий Семибратов, Родион Исмаилов, Игорь Морозов, режиссёр монтажа Константин Ларионов, драматург Софья Краснова и режиссер, продюсер и основатель SiberiaDoc Николай Бем из Красноярска.

Эксперты отметили высокий уровень организации, уверенность участников и глубокую проработку заявок. По словам Татьяны Соболевой, проекты были «замечательно разработаны и отлично презентованы». Инна Демежко подчеркнула слаженную работу организаторов и силу представленных историй, пожелав участникам дальнейших побед. Дарья Холден поблагодарила команду за энтузиазм и преданность делу. Николай Бем добавил, что прошедший питчинг — это важная возможность для молодых почувствовать себя в сообществе, найти партнеров и услышать обратную связь.

Многие эксперты обратили внимание на зрелость проектов. Дмитрий Семибратов выразил уверенность, что авторы приложат максимум усилий для съёмок. Константин Ларионов поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки и выразил радость от участия в мероприятии.

«Отличная работа — живая, неформальная презентация проектов; очевидно глубокое и личное погружение в темы их авторов. У многих участников прекрасный подбор визуальных образов и референсов. Я бы хотела увидеть эти фильмы в кинотеатре! И моя любимая идея сегодняшнего питчинга — “Дом кино”: как через специфичную, “маленькую” историю показать по-доброму ироничный портрет большого, генерального феномена», — поделилась драматург Софья Краснова.

Проекты-победители

Третье место между собой разделили два проекта:

«Д’РКИН. ТАЕ ЗОРИ», автор Евгения Березина — биографический анимадок про самобытного рок-музыканта Веню Д’ркина — знакового экспериментатора эпохи перемен, оставившего в своих песнях важное послание будущим поколениям.

«ЛАРГВИСИ: МЕЖДУ НАМИ И НАМИ», автор Алина Галанцева — документальное поэтическое эссе про деревушку, которая стала разменной монетой в грузино-осетинском конфликте. История, оставившая душевные раны, имеет для автора личный подтекст — семья проживала в Ларгвиси и серьёзно пострадала от произошедших событий.

Второе место:

«РАСЩЕПЛЕНИЕ РАЗУМА», автор Екатерина Мантуленко — док исследование семейной трагедии: по причине шизофрении в семье произошло убийство родного человека — как живёт с этой болью мать того, кто страдает от этой болезни, и каково это, когда твоему ребёнку ставят такой неутешительный диагноз.

Первое место:

«КТО ТАМ ЗА ДВЕРЬЮ?», автор Арсений Морковкин — уже 15 лет он живёт в коммунальной квартире в Великом Новгороде с одинокой, загадочной женщиной, которую всё время боялся и о которой ничего не знает. Внезапно она пропала — автор отправляется на её поиски, чтобы наконец-то с ней познакомиться. Интригующее комедийное док-расследование от первого лица.

Лаборатория как точка роста

Новгородская лаборатория стала третьей в череде региональных образовательных программ Фонда поддержки регионального кинематографа 2025 года. Участники приехали с разным опытом — от студентов до профессионалов, от игрового кино до документалистики длительного наблюдения. Но всех объединяло желание рассказать честные, точные и визуально сильные истории.

Ирина Шаталова, креативный продюсер Кинолаборатории, отметила важность региональных мастерских как уникальной формы поддержки и развития авторов:

«Я безмерно рада быть причастной к процессу, благодаря которому появляется возможность раскрывать таланты нашей страны — давать им голос, помогать совершенствоваться и учиться кинематографическому мышлению. В каждом регионе мы встречаем авторов с тонко настроенной интуицией и посылом, который заслуживает быть услышанным. И наши лаборатории — это не просто обучающие сессии и пособия, — это пространство роста, доверия и поиска. Внутри мастерских настраивается оптика так, чтобы каждый участник смог увидеть свою историю яснее и рассказать её с художественной силой».

Лаборатория в Великом Новгороде стала примером того, как при выверенной методике, профессиональной поддержке и внимании к деталям региональное кино может демонстрировать высокий уровень и зрелость авторского высказывания. Впереди — кинолаборатории в Благовещенске, Ярославле, Саратове, Сочи и Владикавказе. Каждая региональная мастерская — это не просто интенсив, а экосистема роста для нового поколения авторов во всех округах страны.