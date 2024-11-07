Юный Александр Градский, эпичный гол Дмитрий Маликова и рекорд по жонглированию: чем запомнился «Арт-футбол 2024»

Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2024» состоялся в манеже «Спартак» в Сокольниках 3 и 4 ноября 2024 года.

Первый день открылся турниром, в котором на поле вышли 16 российских артистических команд из разных регионов России: «Арт-Мордовия», «Артист», «Зодчие», «Комсомольская Правда», «Москонцерт», «Моцарт», «Музыканты Москвы», «Налетчики», «Росич», «Сборная артистов Санкт-Петербурга», «Старко», «Стармикс», «Уралан», «Уральский клуб», Comedy Club и единственная женская команда на турнире Music Box.

Участники матчей продемонстрировали красивую игру и несокрушимую волю к победе. Так, команда «Уральский клуб», проиграв два матча, выиграла со счетом 4:1 третий. На вопрос футбольного комментатора Григория Твалтвадзе член команды, основоположник уральского рока, композитор Александр Пантыкин ответил:

– Мы сделали правильные выводы, переставили игроков местами и выиграли этот матч. Всем участникам «Арт-футбола» желаем всегда быть в хорошей форме, никогда не сдаваться и забивать голы!

Турнир продолжался одновременно на четырех футбольных полях на протяжении нескольких часов. В результате тройка лидеров выглядела следующим образом:

1 место – «Росич»;

2 место – «Уралан»;

3 место – «Star Mix».

Организатор фестиваля, президент футбольного клуба «Старко» Юрий Давыдов вручил победителям кубки. Специальные награды получили самые запомнившиеся игроки турнира:

Самый вежливый игрок — Никита Волков («Сборная артистов Санкт-Петербурга»);

Самый добрый игрок — Владимир Беспалов («Москонцерт»);

Самый позитивный игрок — Роман Рыжов («Зодчие»);

Джентльмен турнира — Александр Пантыкин («Уральский клуб»);

Самый креативный игрок — Владимир Полупанов («Комсомольская Правда»);

Самый веселый игрок — Лиджи Горяев («Уралан»);

Самый техничный игрок — Антон Лютов (Comedy Club);

Открытие турнира — Николай Сафонов («Артист»);

Лучший полунападающий — Михаил Зимин («Музыканты Москвы»);

Лучший капитан команды — Андрей Сапрыкин («Налетчики»);

Лучший вратарь — Глеб Гервассиев («Старко»);

Лучший полузащитник — Александр Кемпо («Моцарт»);

Лучший защитник — Никита Ларьков — «Арт-Мордовия»;

Лучший бомбардир — Алексей Епифанов («Стармикс»);

Лучший нападающий — София Лисичкина (Music Box);

Лучший игрок — Сергей Жабинский («Росич»).

На этом сюрпризы не закончились: артист оригинального жанра Виктор Царев продемонстрировал жонглирование четырьмя футбольными мячами, побив свой последний рекорд, а Лиджи Горяев подарил присутствующим калмыцкую народную песню и чествовал победителей фрагментом гимна «We are the Champions» группы Queen в технике горлового пения.

4 ноября фестиваль продолжился гала-матчем между командами звезд «Старко» и сборной олимпийских чемпионов в разных видах спорта «Герои Олимпа». За «Старко» играли Дмитрий Маликов, Сергей Минаев, Михаил Гребенщиков, Гия Гагуа, Андрей Лефлер, Юрий Давыдов и другие артисты и общественные деятели. В команду «Героев Олимпа» вошли олимпийские чемпионы Алексей Немов, Николай Гуляев, Павел Колобков, Александр Бородюк, Сергей Горлукович, Алексей Прудников, Владимир Татарчук, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Сергей Светлов, Андрей Сильнов, Иван Ухов, Евгений Гришин, Дмитрий Борсуковский, Сергей Федоровцев, Максим Опалев, Дмитрий Саутин, Татьяна Лебедева, Галина Чистякова, Михаил Иванов и другие прославленные спортсмены.

— Друзья, уже в седьмой раз в этот праздничный день, 4 ноября мы проводим матчи с нашими любимыми героями спорта, — поприветствовал гостей Юрий Давыдов! — Я думаю, это символично, ведь если говорить о народном единстве, то что в этом мире способно объединять людей сильнее, чем футбол и музыка?! Уверен, что все мы сегодня получим большое удовольствие! Вперед!

Затем Юрий Давыдов передал микрофон Алексею Немову, который сказал:

– Спасибо тебе большое, Юра, за то, что не прекращаешь это великое дело — объединять! Арт-футбол, который нас объединяет, делает нас лучше. Всем игрокам сегодня желаю удачи — берегите нас всех!

Беречь олимпийских чемпионов от имени команды «Старко» пообещал Дмитрий Маликов:

– С праздником нашей страны, с праздником России! Я отношусь к старожилам команды «Старко», которые начинали еще в 90-е годы. Это прекрасный досуг, удовольствие и, конечно, гармония, в которой нас всех объединяет футбол и музыка. Я всем сегодня желаю забить гол и не получить травм.

Затем спортсмены и артисты показали по-настоящему зрелищную игру, не снижая оборотов до самого конца гала-матча. Первый мяч в игре забил в ворота «Героев Олимпа» актер Театра им. Маяковского Денис Денисов. Второй гол олимпийцам забил Дмитрий Маликов с подачи Михаила Гребенщикова. Третий мяч «Героям Олимпа» отправил в ворота Баир Бадмаев, тут же станцевав на радостях для своих болельщиков калмыцкий народный танец. Но вскоре «Герои Олимпа» взяли инициативу в свои руки: первый гол им принес Максим Опалев, который вскоре забил и второй мяч в ворота соперника. На воротах у «Старко» сначала стоял Юрий Давыдов, но затем его сменил Александр Градский — 10-летний сын известного певца, ушедшего из жизни 3 года назад. Несмотря на свой юный возраст, мальчик сразу включился в игру, ловко поймав один за другим три мяча. Четвертое очко своей команде принес игрок «Старко» Виктор Царев.

Во втором тайме на ворота «Героев Олимпа» встал Алексей Прудников, а функции вратаря «Старко» взял на себя Глеб Гервассиев. Третий гол команде «Старко» забил Алексей Немов, после чего на ворота встал Григорий Иргашев, не пропустивший более ни одного мяча. В итоге победителями гала-матча со счетом 6:3 стала команда «Старко».

Матч-реванш планируется на очередном фестивале «Арт-футбол» который должен пройти в ноябре 2025 года.