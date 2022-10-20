Юрий Кацнельсон: «Развитие сельского хлебопечения – актуальная тема для современной России»

11-13 октября 2022 года в Москве прошел Форум сельских пекарей России, организованный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Российской Гильдией пекарей и кондитеров.

На пленарном заседании в Тимирязевской академии участниками были подняты вопросы о проблемах и перспективах развития сельского хлебопечения. На форуме выступили Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, заместитель министра Минсельхоза России Марина Афонина, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Елкина, президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, ректор Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева Владимир Трухачев, председатель Российского Союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский и другие. Также РОСПиК торжественно подписал соглашения о сотрудничестве с Тимирязевской академией, Российским союзом сельской молодежи, юридической фирмой Городисский и Партнеры».

На ВДНХ в павильоне №40 «Школа пекарей» в эти дни проходили конкурс на лучший пряник и соревнования между пекарями. За Всероссийский Кубок сельских пекарей сразились команды из Московской, Владимирской и Липецкой областей, Краснодарского края, республик Татарстан и Чувашия. На конкурсе «Пряник – визитная карточка России» были заявлены работы от белгородских, курских, липецких, московских, пензенских, рязанских, ярославских, владимирских и свердловских мастеров. Во время Третьего Фестиваля «Российский пряник» кроме конкурса были организованы круглый стол и мастер-классы для участников, где они обменялись опытом.

— Форум мы приурочили к юбилею Российской Гильдии пекарей и кондитеров. 14 октября нашей организации исполнилось 25 лет. За все эти года мы регулярно проводили соревнования по хлебопечению, но в этот раз впервые сделали акцент на сельских пекарей. На пленарном заседании форума нами была представлена концепция развития сельского хлебопечения. Тема это сейчас очень актуальна, так что мы продолжим ее поддерживать и дальше в рамках своей деятельности, — рассказал президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.

Напомним, что Форум проводился с целью повышения профессионального мастерства, обмена опытом, поиска и поддержки наиболее талантливых пекарей и возрождения культуры, навыков и традиций хлебопечения, продвижения хлебной продукции. Развитие сельского хлебопечения отвечает целям и задачам Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работа в этом направлении позволит сохранить количество сельских поселений и обеспечит местное население свежей и разнообразной хлебобулочной продукцией.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.