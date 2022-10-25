Живопись Зураба Церетели представят на выставке «Этот прекрасный мир» в Нижнем Тагиле

Российская академия художеств и Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 7) представляют выставку живописи выдающегося монументалиста современности, народного художника СССР и РФ, Посла Доброй воли ЮНЕСКО, Президента РАХ Зураба Константиновича Церетели.

Экспозиция, включающая в себя более 20 живописных полотен, отражает плодотворную творческую судьбу автора и представляет произведения последних лет, в том числе – работы, созданные под влиянием его встреч с мировыми мастерами: Марком Шагалом, Пабло Пикассо и Робертом Раушенбергом. Среди представленных картин – созданные за несколько последних лет портреты и излюбленные автором натюрморты с изображением цветов. Следуя своим главным тематическим предпочтениям, в каждой новой работе художник находит неожиданные пластические и цветовые решения, композиционные приемы. Живописные полотна отличает особая декоративность, выразительность больших цветовых масс, придающих произведениям остроту образного строя и монументальность.

Зураб Церетели вырос в советской Грузии, работал с бронзой, камнем, стеклом, деревом, мозаикой, в конце 1960-х начал получать широкое признание и государственные заказы. Церетели выделялся среди художников своего поколения: монументальные работы, в которых сочетались образы детских сказок и снов, археологическая и этнографическая символики с мощным творческим порывом, стали особенно заметны в период утверждения в культурном климате СССР более свободных форм художественного выражения. Яркие памятники известнейшего скульптора современности возведены во многих городах мира, среди которых Лондон, Москва, Нью-Йорк, Париж, Рим и Токио. Масштабные работы, созданные в монументальной экспрессивной манере, выражают важную идею полной свободы в искусстве.

Церетели по праву можно назвать гражданином мира: его мастерские находятся в родном Тбилиси, Москве, Париже, Нью-Йорке. Работа в каждом из четырех городов способствовала формированию его индивидуального стиля. По словам самого художника, благодаря встрече с Пикассо и Шагалом в 1946 году во Франции он радикально пересмотрел свое понимание творческого процесса. Искусная легкость мастеров в переходах от живописи и графики к керамике и скульптуре вдохновили его на создание новой серии работ. Церетели принадлежит место в рядах неоэкспрессионистов, среди которых Фернандо Ботеро, Арнальдо Помодоро и Георг Базелиц. Оказали влияние на творчество Церетели и русские художники: абстрактный экспрессионизм Кандинского или супрематизм Малевича трансформировались в богатую палитру узнаваемых красных и синих красок Церетели.

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 15 января 2023.

Текст – Нижнетагильский музей изобразительных искусств, РАХ

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