Кира ЧУВАКОВА: «NFT – это форма искусства будущего»

Кира Чувакова – современная художница, молодой галерист из Екатеринбурга. Ее картины находятся в коллециях в России и зарубежом. Арт Киры Чуваковой популярен среди яркой молодежи, музыкантов, бизнесменов. Выставки в частной галереи Art Kira Chuvakova – это яркие события в творческой жизни уральского города, уникальное арт-пространство которого направлено на популяризацию и развитие современных художников.

– Как давно вы открыли свое арт-пространство и что послужило толчком?

– Я всегда хотела создать что-то необычное и новое! Дизайнерские арт-объекты, необычная мебель, виниловый проигрывать и большое разнообразие картин, делает это место необычным! Официальное открытие было 21 января 2022 года. Всегда хотела воплотить не только свой творческий потенциал, но и дать возможность другим реализовать свои навыки, а может и помочь попробовать что-то новое людям, которые всегда хотели научиться живописи, но не знали с чего начать. В галерею Art Kira Chuvakova приходят гости как коллекционеры, так и яркие представители арт-сферы. Это художники, любители, кустомайзеры, скульпторы, дизайнеры. Для всех категорий у нас есть мероприятия направленные на развитие деловых и творческих навыков. Первые выставки это были мои персональные коллекции, но время и трудолюбие подтолкнуло к организации групповых выставок. И теперь мы активно работаем над проектами.

– В вашей галереи проходят выставки общероссийского и международного значения. Расскажите о них и как отбирается коллекция картин под эти проекты?

– В каждый выставочный проект, мы вкладываем все возможные идеи, силы и делаем с каждый разом все лучше и лучше. На предыдущем международном проекте Naked Nature было представлено 75 художников, в галерее Art Kira Cuvakova мы выставили 16 художников со всего мира. Это была коллоборация с представительством галереи NikolskayaGallery и галереей в Самаре G gallery. На нашей площадке во время вернисажа было более двухсот человек. Конечно этот проект не остался незамеченным в крухах художников и из почти 60 заявок было отобрано 16 художников. Все работы проходят кураторский отбор, подбираются под концепцию выставки, профессионализм, уровень художника. Некоторые творцы специально подготавливают новые работы, чтобы поучаствовать в проекте, мы консультируем и направляем их. Летом в нашей галерее проходила общероссийская выставка Jazz,в которой приняли участие 42 художника из разных городов России. Эта выставка имела социальное значение, так как средства с продажи картин мы перечислили в фонд Дело-Добро. Ко мне часто обращаются художники за личной консультацией о планах развития в России и за рубежом. В ближайшем времени мы представим наших художников в Турции на AnkaraArtFair, это масштабная выставка, где собираются первые лица государства, статусные галеристы и коллекционеры.

– Помимо выставок вы проводите культурные программы: тренинги, МК, благотворительные встречи. Ваша миссия сближать творческих людей, можно узнать подробнее об этом?

– Мы поддерживаем различные благотворительные мероприятия, проводим массу тренингов по психологии, искусству и многому другому. Стараемся развивать различные направления, знакомить с чем-то новым и необычным.Так же, знакомить творческих людей и придумать еще более крутые проекты. Я работаю в формате абсолютной открытости, следую заветам новой искренности и все могут немного прикоснуться к личному и сокровенному и посмотреть процесс создания работ. Ведь моя мастерская тоже находится в галерее.

– Будет ли ваша галерея выходить на рынок NFT и в перспективе какого времени?

– На данный момент, это первая и глобальная цель, которую я хочу осуществить в ближайшем будущем. Я активно изучаю этот вопрос и беру консультации у специалистов блокчейна. Конечно творческим людям «цифровой механизм» понять не так просто, ноя уверенна в успехе в этом деле. Многие свои работы я перевела в цифровые версии и готовим работы других художников, чтобы разместить на популярном портале NFT, ведь это форма искусства будущего и мы хотим быть здесь в числе первых.

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