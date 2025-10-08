​Знаменитый ресторан «Золотой колос» на ВДНХ ждет вторая жизнь

Ресторан «Золотой колос» — объект культурного наследия федерального значения и одно из впечатляющих строений на ВДНХ. Специалисты работают над реставрацией и воссозданием элементов декора, капителей, лепных панно, карнизов, кессонных потолков и восстановлением террасы легендарного ресторана. Также активно ведутся работы по реставрации интерьеров. Реставрацию планируется завершить в 2026 году.

На Главной выставке страны продолжается реставрация здания, в котором располагался знаменитый советский ресторан «Золотой колос». В настоящее время специалисты приступили к работам в обеденных залах. Они отреставрируют потолочные розетки, панно с барельефными фигурными композициями, изящную лепнину межоконных простенков, оселковый мрамор (декоративная штукатурка, имитирующая натуральный мрамор) на колоннах и стенах. Также реставраторы восстановят одну из исторических люстр из темно-синего стекла и хрусталя. Раньше она украшала один из обеденных залов и сохранилась с минимальными повреждениями. Сейчас специалисты ведут работу по отливке утраченных элементов. Они в точности повторят оригинальные. Остальные люстры обеденных залов воссоздадут по сохранившимся образцам.

Кроме того, в ближайшее время вдоль открытой террасы, расположенной на третьем этаже (или втором ярусе) здания, установят металлические торшеры. Их изготовили в мастерских по архивным фотографиям. Торшеры займут место квадратных кирпичных колонн, которые демонтировали вместе с деревянным навесом, так как были построены позднее. Также специалисты отреставрируют декоративный карниз, украшающий террасу, и сделают над галереями второго яруса навесы, пропускающие свет.

Реставрацию здания легендарного ресторана планируется завершить в 2026 году. После этого здесь снова откроется ресторан «Золотой колос». Также в обновленном здании будут проводиться конференции, конгрессы и другие мероприятия.

Масштабная реставрация этого объекта культурного наследия федерального значения началась в 2023 году в рамках возрождения главной выставки страны. Сначала специалисты провели противоаварийные работы на террасе третьего этажа, затем укрепили ее по периметру. Внутри здания привели в порядок кирпичную кладку и обработали поверхности гидроизоляционными материалами. Также расчистили лестницы и отреставрировали ограждения лестничных маршей. Кроме того, на входной площадке восстановили прежнее покрытие пола в технике терраццо (заливка пола из каменной крошки таких пород, как мрамор, гранит, кварц, оникс, речная галька и других). Затем в здании установили оконные блоки, а на его фасадах отреставрировали лепной декор. Для этого с декоративных архитектурных элементов сняли многочисленные слои старой краски, устранили повреждения и сколы, а затем воссоздали утраченные участки по сохранившимся образцам. Прежде таких работ в здании не проводилось.

История легендарного ресторана

Здание по проекту архитектора Анатолия Ефимова было построено на берегу третьего Каменского пруда в 1954 году в стиле сталинского ампира. Для его расположения выбрали самую удаленную точку от главного входа выставки. трехэтажное здание украсили арочными окнами, портиком с фронтоном и полукруглой аркой, а также сдвоенными колоннами и колоннадой парадного входа. Посетители попадали в огромный вестибюль, отделанный искусственным мрамором и увенчанный купольным сводом. На первом этаже находились два ресторанных зала с хрустальными люстрами, зеркалами, мебелью из ореха и дуба. В них могли разместиться до 380 гостей. На террасах третьего этажа было предусмотрено еще 620 мест. Отсюда открывался вид на пруд, фонтан «Золотой колос», павильоны «Космос» и «Мясная промышленность».

Вечера в «Золотом колосе» сопровождала живая эстрадная музыка. Ниша для оркестра и танцевальная площадка располагались под центральным портиком.

В 1954 году штат ресторана состоял из 240 человек. Залы обслуживали 65 официантов, на кухне и в цехах трудились свыше 90 поваров. В меню можно было найти такие деликатесы, как белуга с хреном, осетрина по-русски, жареная куропатка, рябчик в сметане, яблоки в красном вине. В две смены работал кондитерский цех и производил в сутки более 10 тысяч пирожных и другой выпечки. Особенно посетители «Золотого колоса» любили фирменный торт «Север».

В советские годы ресторан «Золотой колос» считался одним из самых престижных мест общепита столицы, наряду со знаменитыми «Прагой» и «Москвой». Ресторан обслуживал и иностранцев, поэтому меню было не только на русском, но и на английском, немецком и китайском языках. Неудивительно, что заказать столик здесь можно было не ранее, чем за полгода.

С середины 1960-х годов «Золотой колос» ежегодно становился одной из площадок всесоюзных смотров-конкурсов на лучшее заведение общественного питания, а с конца 1960-х здесь проводили фестиваль «Русская зима». В дни проведения фестиваля официанты встречали гостей в русской национальной одежде, а в залах организовывали так называемые «аппетитные ряды» с кулебяками, блинами и чаем из самовара.