Новый взгляд на эволюцию «Мифов Ктулху» от С.Т. Джоши

Издательство Fanzon готовит к выходу масштабный труд известного лавкрафтоведа С.Т. Джоши — книгу «Мифы Ктулху. Восход, закат и новый рассвет». Это издание станет логическим продолжением его знаменитой биографии «Лавкрафт. Я — Провиденс» и существенно переработанной версией более раннего исследования «Взлет и падение Мифов Ктулху» (2008).

От «Падения» к «Возрождению»

Изначально Джоши планировал подвести итоги развития знаменитых Мифов, но последние два десятилетия преподнесли ему сюрприз. Оказалось, что литературная вселенная Лавкрафта не только жива, но и переживает настоящий ренессанс. Обнаружив огромный пласт выдающихся произведений, написанных с 1939 года по настоящее время, автор счел необходимым не просто обновить, а полностью переосмыслить свою работу. Именно поэтому новое издание получает символичное изменение в названии — теперь оно говорит о «взлете, падении и возрождении» Мифов.

Что ждет в новом издании?

Книга обещает быть исчерпывающей энциклопедией современного лавкрафтианства. Джоши продолжает исследовать, как писатели самых разных направлений развивают ключевые темы, образы и концепции, заложенные Лавкрафтом.

Особое внимание в обновленной версии уделено авторам последних двадцати лет:

Кейтлин Р. Кирнан названа ведущим автором направления, виртуозно смешивающим уникальный авторский стиль с классическими мотивами Лавкрафта.

Отмечен выдающийся вклад Джонатана Томаса (сборник «Tempting Providence», роман «The Color over Occam»).

Среди других значимых имен — Дональд Тайсон, Энн К. Швадер, Коди Гудфеллоу, У. Х. Пагмайр и многие другие.

Роль антологий в новом рассвете

Джоши подчеркивает важную роль составителей антологий, таких как Пола Гуран, Стивен Джонс и он сам, вдохновлявших современных авторов фантастики на создание оригинальных произведений в духе Лавкрафта. Этот симбиоз редакторской работы и писательского таланта, по мнению исследователя, дал блестящие результаты и во многом стал топливом для нынешнего возрождения интереса к Мифам.

В итоге, новая книга С.Т. Джоши представляется не просто исправленным переизданием, а манифестом, фиксирующим новый рассвет «Мифов Ктулху». Это вселяет оптимизм в поклонников жанра и свидетельствует: наследие Лавкрафта продолжает плодотворно развиваться, находя отклик у новых поколений писателей и читателей.