Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книгНовый взгляд на эволюцию «Мифов Ктулху» от С.Т. Джоши

Новый взгляд на эволюцию «Мифов Ктулху» от С.Т. Джоши

editor
By editor
40
мифы ктулху ст джоши

Издательство Fanzon готовит к выходу масштабный труд известного лавкрафтоведа С.Т. Джоши — книгу «Мифы Ктулху. Восход, закат и новый рассвет». Это издание станет логическим продолжением его знаменитой биографии «Лавкрафт. Я — Провиденс» и существенно переработанной версией более раннего исследования «Взлет и падение Мифов Ктулху» (2008).

От «Падения» к «Возрождению»

Изначально Джоши планировал подвести итоги развития знаменитых Мифов, но последние два десятилетия преподнесли ему сюрприз. Оказалось, что литературная вселенная Лавкрафта не только жива, но и переживает настоящий ренессанс. Обнаружив огромный пласт выдающихся произведений, написанных с 1939 года по настоящее время, автор счел необходимым не просто обновить, а полностью переосмыслить свою работу. Именно поэтому новое издание получает символичное изменение в названии — теперь оно говорит о «взлете, падении и возрождении» Мифов.

Что ждет в новом издании?

Книга обещает быть исчерпывающей энциклопедией современного лавкрафтианства. Джоши продолжает исследовать, как писатели самых разных направлений развивают ключевые темы, образы и концепции, заложенные Лавкрафтом.

Особое внимание в обновленной версии уделено авторам последних двадцати лет:

  • Кейтлин Р. Кирнан названа ведущим автором направления, виртуозно смешивающим уникальный авторский стиль с классическими мотивами Лавкрафта.
  • Отмечен выдающийся вклад Джонатана Томаса (сборник «Tempting Providence», роман «The Color over Occam»).
  • Среди других значимых имен — Дональд Тайсон, Энн К. Швадер, Коди Гудфеллоу, У. Х. Пагмайр и многие другие.

Роль антологий в новом рассвете

Джоши подчеркивает важную роль составителей антологий, таких как Пола Гуран, Стивен Джонс и он сам, вдохновлявших современных авторов фантастики на создание оригинальных произведений в духе Лавкрафта. Этот симбиоз редакторской работы и писательского таланта, по мнению исследователя, дал блестящие результаты и во многом стал топливом для нынешнего возрождения интереса к Мифам.

В итоге, новая книга С.Т. Джоши представляется не просто исправленным переизданием, а манифестом, фиксирующим новый рассвет «Мифов Ктулху». Это вселяет оптимизм в поклонников жанра и свидетельствует: наследие Лавкрафта продолжает плодотворно развиваться, находя отклик у новых поколений писателей и читателей.

Предыдущая статья
Молодые кинематографисты разработали концепции сериала про «Тавриду»
Следующая статья
«Очень странные дела» бьют рекорды перед финальным сезоном

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru